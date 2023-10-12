Лавров увидел в словах Зеленского признание безысходности
Слова украинского президента Владимира Зеленского о последней стадии конфликта Украины с Россией следует трактовать как признание безысходности, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Я думаю, как признание безысходности», — ответил Лавров на вопрос, как следует воспринимать слова украинского президента.
В ответ на вопрос, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров, министр добавил: «Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать».
Накануне, 11 октября, Зеленский сказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, что Украина находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта с Россией. Сроков его завершения украинский президент не назвал.
В конце сентября Зеленский заявил о намерении Киева продолжать наступление, начатое Украиной летом, осенью и зимой в условиях плохой погоды с учетом уроков 2022 года. По его словам, после того как украинские войска закрепились на новых позициях и приостановили наступление, Москва восстановила силы и возвела оборонительные линии.
О том, что Киев планирует продолжать наступление даже зимой, говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.
Российская сторона считает, что украинское контрнаступление провалилось. Киев и страны Запада признавали, что оно идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.
Россия и Украина приостановили переговоры о мирном урегулировании весной 2022 года. Россия обвиняет Киев в отказе от них. Украина настаивает на выводе российских войск и возврате к границам 1991 года для возобновления переговорного процесса.
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