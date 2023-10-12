 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров увидел в словах Зеленского признание безысходности

Лавров: слова Зеленского о последнем этапе конфликта — признание безысходности
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters)

Слова украинского президента Владимира Зеленского о последней стадии конфликта Украины с Россией следует трактовать как признание безысходности, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я думаю, как признание безысходности», — ответил Лавров на вопрос, как следует воспринимать слова украинского президента.

В ответ на вопрос, означает ли это неизбежность капитуляции и переговоров, министр добавил: «Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать».

Накануне, 11 октября, Зеленский сказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, что Украина находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта с Россией. Сроков его завершения украинский президент не назвал.

В конце сентября Зеленский заявил о намерении Киева продолжать наступление, начатое Украиной летом, осенью и зимой в условиях плохой погоды с учетом уроков 2022 года. По его словам, после того как украинские войска закрепились на новых позициях и приостановили наступление, Москва восстановила силы и возвела оборонительные линии.

О том, что Киев планирует продолжать наступление даже зимой, говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Читайте на РБК Pro
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги
Суды начали наказывать за эмодзи. Как не попасть под штрафы
Основатель «ВкусВилл» — о том, как улучшить работу команды и сервис

Российская сторона считает, что украинское контрнаступление провалилось. Киев и страны Запада признавали, что оно идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Россия и Украина приостановили переговоры о мирном урегулировании весной 2022 года. Россия обвиняет Киев в отказе от них. Украина настаивает на выводе российских войск и возврате к границам 1991 года для возобновления переговорного процесса.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Лавров Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Боррель фразой о лисе в курятнике оценил нейтралитет Китая по Украине
Политика
CNN узнал об обеспокоенности США из-за боеприпасов для Украины и Израиля
Политика
Сопредседателю «Мемориала» назначили штраф за статью о России и Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 16:33
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 16:33
Богомаз сообщил об обстреле двух брянских сел Политика, 16:32
Экклстоун заплатит налоговикам более $800 млн по делу о мошенничестве Спорт, 16:30
Набиуллина заявила, что продажа валютной выручки не затронет малый бизнес Финансы, 16:25
Как создать команду сотрудников-многостаночников. Опыт США Pro, 16:25
НАБУ объявило в розыск отца депутата Гончаренко Политика, 16:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
ЦБ предложил новый критерий для статуса квалифицированного инвестора Инвестиции, 16:18
Жапаров ратифицировал соглашение о совместной с Россией ПВО Политика, 16:14
СК «Согласие» выплатила более ₽16 млн фармацевтической компании Пресс-релиз, 16:09
Журналист Sputnik пострадал при атаке дрона в Белгороде, его дочь погибла Политика, 16:08
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 15:59
Trezor выпустил новую серию устройств для хранения криптовалют и паролей Крипто, 15:52