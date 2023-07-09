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Times связала медленное наступление Киева с «линией Суровикина»

Times: медленное наступление Киева связано с возросшей эффективностью армии России
«Линия Суровикина» это обширная сеть траншей, минных полей, колючей проволоки, и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки. По оценке Москвы, Украина уже потеряла при контрнаступлении минимум 259 танков

Медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме», пишет глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times.

Кроме того, по словам Галеотти, у российских военных «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Он пишет о так называемой «линии Суровикина» (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК): обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой украинской атаки.

Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников», — считает эксперт.

Он отмечает, что Россия использует относительно новое оружие, включая модернизированные дроны «Ланцет», и широко применяет авиацию, включая вертолеты Ка-52 «Аллигатор», оснащенные противотанковыми ракетами с лазерным наведением «Вихрь». В декабре прошлого года Минобороны России заявляло, что «Вихри» успешно уничтожают бронетехнику украинских войск.

Российские войска «гораздо более эффективны в обороне», считает Галеотти. У России есть резервы боеспособных войск для подкрепления на случай, если украинцы смогут прорвать оборонительные рубежи.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Тот факт, что оно идет медленно, признавали и в Киеве, и на Западе, в том числе в США. Украинская сторона в числе причин указывала на нехватку оружия. От Киева ждут быстрого контрнаступления, однако тот до сих пор не получил современные истребители, заявлял, в частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде», — отмечал он.  

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В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил об изменении стратегии Киева в ходе контрнаступления. Задачей украинских войск он называл не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.  

Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве украинского наступления и больших потерях Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, приближают ли неудачи Киева начало переговорного процесса, переадресовал вопрос военным, но указал, что разлад на Западе и давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата», очевиден. Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, уже потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщал 27 июня Владимир Путин.

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Елена Чернышова
Украина Сергей Суровикин контрнаступление
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