Советник офиса Зеленского заявил, что уходом в отставку хочет показать «пример цивилизованного поведения». Слова Арестовича о том, что дом в Днепре обрушился из-за украинской ПВО, вызвали скандал; он назвал их ошибкой и извинился

Алексей Арестович (Фото: соцсети)

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке с должности.

Свое решение Арестович объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения». «Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), приложив копию заявления.

За несколько часов до этого Арестович принес извинения за свои слова о том, что многоэтажный дом в Днепре обрушился из-за сбитой украинской системой ПВО ракеты. Он назвал их ошибкой, которая не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

Подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился после взрыва вечером 14 января. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, а власти сообщали о работе ПВО. В подъезде, который обрушился, проживали около 200 человек, говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По последним данным властей, погибли 44 человека, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В ночь после трагедии Арестович сказал, что обрушение произошло из-за падения на дом сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он в эфире с Марком Фейгиным (признан иноагентом в России). В Вооруженных силах Украины в ответ заявили, что у украинских военных «нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Филатов потребовал у Службы безопасности Украины и контрразведки страны проверить слова Арестовича.

Советник офиса украинского президента сказал, что версия об обрушении из-за работы ПВО появилась после слов его знакомого, ранее работавшего в этой области. Свое заявление Арестович объяснил усталостью.

В Кремле на просьбу журналистов отреагировать на то, что Киев возложил ответственность за обрушение дома на Москву, заявили: «Российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным". Об этом же неоднократно говорило Минобороны.