МВД России объявило в розыск Алексея Арестовича

МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, следует из розыскной базы министерства. Там отмечается, что его ищут по статье Уголовного кодекса, но не указано, по какой.

В мае Росфинмониторинг включил Арестовича в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В этом же реестре также числятся и другие украинские политики и чиновники, в том числе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Арестович после 24 февраля 2022 года стал известен как один из спикеров руководства Украины. Он ушел в отставку в начале 2023 года.

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