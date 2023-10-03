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Военная операция на Украине ,  
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МВД России объявило в розыск Алексея Арестовича

МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса Зеленского Арестовича
Сюжет
Военная операция на Украине

МВД России объявило в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, следует из розыскной базы министерства. Там отмечается, что его ищут по статье Уголовного кодекса, но не указано, по какой.

В мае Росфинмониторинг включил Арестовича в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В этом же реестре также числятся и другие украинские политики и чиновники, в том числе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Арестович после 24 февраля 2022 года стал известен как один из спикеров руководства Украины. Он ушел в отставку в начале 2023 года. 

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Алексей Арестович розыск МВД Военная операция на Украине
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