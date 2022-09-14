Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения и обстрелах. Армения обратилась в ОДКБ

Фото: Артем Микрюков / Reuters

Главное на 8:30 мск 14 сентября Минобороны Армении заявило о возобновлении боевых действий на армяно-азербайджанской границе. Наступление азербайджанских сил, в частности, идет в направлении Джермука и Верин Шоржи. Применяются артиллерия, минометы, ударные беспилотники.

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России. Оно продержалось менее суток.

У здания парламента Армении собираются участники акции с требованием отставки Пашиняна. Полицейские уже выставили оцепление.

В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. Стрельба ведется из артиллерийских орудий, применяются беспилотники. В ведомстве утверждают, что Баку обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые. Позднее Пашинян уточнил, что в результате обстрелов погибли 49 человек, назвав это число «неокончательным».

Азербайджан утверждает, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура. «В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Баку. По данным ведомства, речь идет о дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях.



В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными сообщения о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван и его «продолжающуюся политику военного авантюризма и реваншизма». «В ответ на широкомасштабную провокацию Армении азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве. Позднее МИД республики также выпустил заявление, в котором сообщил о жертвах среди военных и ущербе для инфраструктуры.

Video По состоянию на 4:00 мск ситуация на границе двух стран оставалась напряженной, интенсивность перестрелки не снизилась, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. По его словам, азербайджанская армия продвигается, применяя в том числе крупнокалиберное вооружение и зенитно-ракетные комплексы.

К 7:00 мск ситуация на границе не изменилась, сообщило Минобороны Армении. «Противник продолжает применять артиллерию, минометы, САР и крупнокалиберное вооружение в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, поражая как военную, так и гражданскую инфраструктуру», — заявило ведомство.

Азербайджанское агентство Trend.az сообщило со ссылкой на источники, что стороны договорились о прекращении огня с 8:00 мск. Баку утверждает, что режим сразу же был нарушен Ереваном, однако все же установился к 8:15 мск. Подтверждение этой информации со стороны Армении пока не поступало.

В 11 утра мск МИД России опубликовал заявление, в котором говорилось, что стороны конфликта договорились о прекращении огня с 9:00 мск 13 сентября при «российском посредничестве». «Исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. МИД также подчеркнул, что находится «в тесном контакте» с Баку и Ереваном.

Азербайджанская армия в результате столкновений «обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и возвышенностей в приграничной зоне, которые не были разграничены», сообщило агентство Trend. Также азербайджанские военные взяли «под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении».

Министерство обороны Армении сообщило около 17:00 мск, что интенсивность боевых действий на границе снизилась, но обстановка остается напряженной и говорить о стабилизации ситуации пока рано. «Интенсивность обстрелов, зафиксированных среди ночи, значительно ослабла. Противник продолжает обстреливать приграничные населенные пункты и гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Азербайджанское Министерство обороны в свою очередь обвинило в обстреле и нарушении договоренностей о прекращении огня армянскую сторону. «Позиции нашей армии подверглись артиллерийскому обстрелу 13 сентября в 16:55. Подразделения Вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, открыли артиллерийский огонь по позициям нашей армии, расположенным в направлении населенного пункта Ахмедлы Лачинского района, с позиций азербайджано-армянской границы в направлении населенного пункта Вагуди Гаракилсинского района. Ответные меры были приняты подразделениями азербайджанской армии», — говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны России не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе в течение суток, сообщает ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Около 19:30 мск в Минобороны Азербайджана заявили, что в результате эскалации на границе с Арменией в ночь на 13 сентября погибли 50 военнослужащих , в том числе восемь пограничников.

Минобороны Армении сообщило, что по состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, но интенсивность обстрелов ослабла.

Как идут переговоры об урегулировании

Около 2:00 армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Пресс-служба Пашиняна отметила, что лидеры договорились поддерживать оперативный контакт.

Пашинян также обсудил ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном, тот подчеркнул необходимость добиться деэскалации.

Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном и задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.

После переговоров с Путиным и Макроном Пашинян также провел телефонные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном, которому рассказал об обращении к России, ОДКБ и Совбезу ООН, а также выразил надежду на «адекватный ответ» мирового сообщества. Блинкен в свою очередь выразил глубокую озабоченность ситуацией и сообщил, что США готовы приложить усилия для стабилизации ситуации, сообщила пресс-служба армянского премьера. Также Пашинян позвонил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, который также выразил готовность помочь Армении. Также Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который отметил, что страна внимательно следит за развитием событий, а конфликты должны решаться мирным путем.

Утром 13 сентября провели телефонные переговоры министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу, а также главы министерств иностранных дел обеих стран Арарат Мирзоян и Сергей Лавров. Стороны договорились предпринимать совместные шаги для урегулирования ситуации.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. «Армения должна наконец отказаться от провокаций», — написал после переговоров Чавушоглу в «Твиттере». Еревану, по его словам, «следует сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве в рамках достигнутых с Азербайджаном договоренностей». Кроме того, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, который сообщил, что Анкара, «как всегда, поддерживает Азербайджан».

Организация Договора о коллективной безопасности в связи с обращением Армении начала работу «по задействованию механизмов организации» для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ТАСС. В организации считают, что применение силы для урегулирования ситуации неприемлемо.

Франция, которая с 1 сентября председательствует в Совбезе ООН, пообещала вынести вопрос об обострении между Арменией и Азербайджаном на рассмотрение, сообщил Елисейский дворец.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил днем 13 сентября по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. «Подчеркивалось, что мишенями азербайджанской агрессии стали не только военные позиции, но и объекты гражданской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил во вторник ситуацию на армяно-азербайджанской границе с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем министра иностранных дел России Игорем Ховаевым, сообщили в пресс-службе правительства. Пашинян подчеркнул «важность использования института сопредседательства Минской группы ОБСЕ и ее опыта в соответствии с ее международным мандатом».

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентами Азербайджана и Армении. Он заявил о необходимости отвода вооруженных сил, прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта. По словам госсекретаря, США будут добиваться прекращения боевых действий.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, «с учетом произошедшего ночью» беседа Путина с Алиевым будет носить важный характер. Ушаков также выразил «крайнюю озабоченность» в связи с обострением обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности заявили о начале работы по «реализации механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», о чем попросила Армения. В организации назвали применение силы неприемлемым и отметили, что для урегулирования противоречий следует использовать политико-дипломатические методы и договоренности.

Генсек ООН заявил о беспокойстве развитием ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны к незамедлительным шагам по деэскалации и выполнению ранее достигнутых договоренностей.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе состоится 14 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

ОДКБ отправит в Армению миссию для оценки обстановки, ее возглавит генсек организации Станислав Зась, в состав войдут представители стран-членов ОДКБ. Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.

Что предшествовало нынешнему обострению

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан после продолжавшегося два месяца вооруженного противостояния заключили перемирие при посредничестве России. В регионе разместили российских миротворцев. По итогам боевых действий Азербайджан установил контроль над городами Шуши и Гадрут, а также над семью прилегающими к Нагорному Карабаху районами.

Нагорный Карабах — это историческая область, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне. Регион провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году и назвался Нагорно-Карабахской республикой. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха. В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей

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