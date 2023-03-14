Лавров призвал ООН потребовать от Киева «прекратить произвол» против УПЦ

Лавров направил обращение генсеку ООН и председателю ОБСЕ, в котором заявил о нарушении прав православных на Украине и призвал не допустить выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская лавра (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Глава МИД Сергей Лавров в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи призвал их не допустить выселения из Киево-Печерской лавры монахов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лавров просит Гутерриша и Османи «дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении УПЦ и потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви».

Как сообщили в МИДе, в посланиях министр заявил о нарушениях прав православных верующих на Украине и привел «многочисленные факты гонений на каноническую православную церковь», в том числе ликвидацию общин УПЦ, санкции против епископов, лишение ряда архиереев украинского гражданства. Лавров заявил, что действия Киева противоречат Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и другим международным документам.

Территория Киево-Печерской лавры находится в ведении заповедника. 10 марта его администрация сообщила, что монахи мужского монастыря УПЦ должны покинуть территорию лавры из-за расторжения договора об аренде. Соглашение будет разорвано 29 марта, поскольку созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского межведомственная рабочая группа «установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества».

В УПЦ МП разрыв договора аренды назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Папе Римскому Франциску и Гутерришу с просьбой не допустить изгнания монахов из лавры. Наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи УПЦ МП не будут выселяться из обители, многие живут там с 1988 года, и им некуда идти. Митрополит находится под санкциями Киева, украинская Генпрокуратура завела на него дело о разжигании религиозной вражды. В ноябре в Киево-Печерской лавре проходили обыски.

Зеленский назвал решение о расторжении договора «укреплением духовной независимости» Украины.

Сейчас на Украине существует несколько православных церквей, в том числе УПЦ (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием) и ПЦУ (Православная церковь Украины). Последняя была образована в 2018 году, это решение не признала Русская православная церковь.

После начала российской военной операции УПЦ объявила о ее полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви, осудив военные действия и позицию патриарха Кирилла. В РПЦ после этого предупредили, что самочинные действия УПЦ могут привести к расколу. 19 января кабмин Украины внес в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране.