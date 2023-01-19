На наместника Киево-Печерской лавры завели дело после слов о «сущем бесе»

Митрополит Павел (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Генпрокуратура Украины Возбудила уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя). Его обвиняют в разжигании религиозной вражды, передает УНИАН.

«Производство открыто по факту его высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ (МП) и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений», — сказано в сообщении агентства.

Как пишет УНИАН, во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского митрополит Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Эпифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

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