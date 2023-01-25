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Зеленский ввел санкции против главы Киево-Печерской лавры и миллиардера
Зеленский ввел санкции против главы Киево-Печерской лавры Павла и миллиардера Новинского
Вадим Новинский
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций против предпринимателя Вадима Новинского (состояние — $1 млрд, 8-е место в рейтинге Forbes богатейших бизнесменов Украины) и наместника Киево-Печерской лавры Павла (в миру Петр Лебедь).
Всего санкции введены в отношении десяти человек, большинство из них — священники.
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