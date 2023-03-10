В УПЦ МП отказались выселять монастырь из Киево-Печерской лавры

Для разрыва договора аренды и выселения мужского монастыря из Киево-Печерской лавры нет никаких юридических оснований, заявили в УПЦ МП. Эти требования не имеют ничего общего с законодательством Украины, пояснили в церкви

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В Украинской православной церкви Московского патриархата письмо администрации Киево-Печерской лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.

«Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют», — заявил изданию «Страна» председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент (Вечеря).

Митрополит отметил, что УПЦ не может выселиться из монастыря, потому что для этого нет никаких юридических оснований.

«Более того, непонятно, на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которые не имеют к нему никакого отношения?» — спрашивает Климент.

На сайте УПЦ единственным основанием для выселения монахов назвали «прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века».

Ранее на сайте лавры было опубликовано предупреждение и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» о том, что мужской монастырь УПЦ МП должен до 29 марта 2023 года освободить занимаемые им в Киево-Печерской лавре помещения.

В документе говорилось, что комиссия правительства, созданная по указу президента Владимира Зеленского, нашла нарушения положений договора об аренде, который был заключен в 2013 году и предусматривал, что монастырь получает право безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Предписание является «апогеем беззакония», заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире. Мы молитвой и сердцем с теми, кого изгоняют из великой святыни. Но Бог поругаем не бывает, а вот судьба богоборцев и гонителей Церкви Христовой нам хорошо известна по недавней истории», — написал Легойда в своем телеграм-канале.

В последние месяцы в ряде храмов УПЦ МП прошли обыски, которые в СБУ объяснили антитеррористическими мерами. Обыск был и в Киево-Печерской лавре, ее настоятель Павел (Лебедь), а также восемь иерархов УПЦ МП попали под украинские санкции. Против митрополита Павла было возбуждено уголовное дело по подозрению в разжигании религиозной вражды.