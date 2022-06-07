В РПЦ предупредили о новом расколе внутри УПЦ

Решение о статусе Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, подчеркнули в Московском патриархате. 27 мая участники собора УПЦ объявили о ее «полной самостоятельности и независимости»

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Синод Русской православной церкви (РПЦ) не исключил нового раскола внутри Украинской православной церкви (УПЦ) из-за «самочинных действий» по изменению ее устава, сообщается на сайте РПЦ.

Решение о статусе церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, отметили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

«На это также обратил внимание синод Украинской православной церкви, указавший в своем заявлении от 12 мая 2022 года, что любые дискуссии, касающиеся жизни Украинской православной церкви, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в Церкви», — говорится в сообщении.

27 мая участники собора Украинской православной церкви объявили о ее «полной самостоятельность и независимость» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла.

Помимо того, в УПЦ стремятся возобновить диалог с Православной церковью Украины. Однако для этого представителям ПЦУ необходимо «прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов». ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии. РПЦ, как и УПЦ, ее не признали.

При этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент уточнил, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет. По его словам, статус независимой и самоуправляемой церковь имеет уже почти 30 лет. «Просто собор еще раз подчеркнул [этот статус], а духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями», — указал он.

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Позднее патриарх Кирилл заявил, что в России с пониманием относятся к решению УПЦ, но в то же время надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство» верующих.

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий.