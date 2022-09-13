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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения. Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения и обстрелах. Армения обратилась в ОДКБ
  • В Минобороны Армении заявили, что после полуночи 13 сентября азербайджанские войска начали обстрел приграничных населенных пунктов на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук. Стрельба ведется из артиллерийский орудий, применяются беспилотники. В ведомстве утверждают, что Баку обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, есть погибшие и раненые.
  • Азербайджан утверждает, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура. «В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих действий произошел бой», — сообщили в Баку. По данным ведомства, речь идет о Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
  • По состоянию на 04:00 мск ситуация на границе двух стран оставалась напряженной, интенсивность перестрелки не снизилась, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян. По его словам, азербайджанская армия продвигается, применяя в том числе крупнокалиберное вооружение и зенитно-ракетные комплексы.
  • В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными сообщения о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван и его «продолжающуюся политику военного авантюризма и реваншизма». «В ответ на широкомасштабную провокацию Армении Азербайджанская армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в министерстве.
  • Около 02:00 армянский премьер Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого назвал действия Баку неприемлемыми. Пресс-служба Пашиняна отметила, что лидеры договорились поддерживать оперативный контакт.
  • Пашинян также обсудил ситуацию с французским президентом Эмманюэлем Макроном, тот подчеркнул необходимость добиться деэскалации.
  • Совет Безопасности Армении принял решение официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном и задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.
  • В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан после продолжавшегося два месяца вооруженного противостояния заключили перемирие при посредничестве России. В регионе развернули российских миротворцев, Баку получил контроль над частью территории Нагорного Карабаха.
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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Армения Азербайджан ОДКБ
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