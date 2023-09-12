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Патриарх Кирилл призвал к мобилизации против «сил зла»

Патриарх Кирилл призвал мобилизоваться против сил зла
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
РПЦ и реституция
В борьбе, которую «развязали против России силы зла», сейчас должны мобилизоваться все: военные, политические силы и церковь, заявил патриарх Кирилл. Ранее он призывал к мобилизации прихожан, чтобы они помогали участникам боев
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В нынешнее время в борьбе, развязанной против России «силами зла», должны мобилизоваться все: военные, политические силы и церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда из музея Эрмитаж переместили раку с мощами Александра Невского.

«Сегодня перед Россией стоит задача самая главная: выйти победительницей из той борьбы, которая сейчас против нас развязана силами зла. И совсем не надо приуменьшать сложность переживаемого момента. Сегодня нужна мобилизация всех: воинства, политических сил. И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае», — сказал глава Русской православной церкви (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что за время боевых действий погибли пять войсковых священников.

В декабре 2021 года патриарх Кирилл призвал вернуть раку князя из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру ради «восстановления исторической справедливости», то есть «возвращения раки в то место, из которого она насилием была изъята».

В 2019-м директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что «есть договоренность» о создании копии раки Невского и освящении ее в лавре. В декабре 2020 года наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий настаивал на возвращении оригинала раки. Однако позднее, летом 2021 года, он не исключал, что церковь может пойти на компромисс в обмен на «копию не посеребренную из пластмассы, а копию настоящую». Против копии раки вместо оригинала выступал патриарх Кирилл.

10 мая этого года Пиотровский подписал договор с главой РПЦ о передаче саркофага. В Эрмитаже отмечали, что основную часть гробницы передадут до 1 декабря 2023 года, остальную — по завершении реставрации, которую музей проводит с 2011 года. При этом музей оставил за собой право вернуть раку, если РПЦ не создаст необходимые условия.

Передача гробницы лавре состоялась по решению президента Владимира Путина, говорили в Синоде РПЦ. Также согласно этому решению икона «Троица» Андрея Рублева была передана церкви Третьяковской галереей на 49 лет. Образ выставили в храме Христа Спасителя, а затем перевезли в реставрационный центр имени академика Грабаря. Сотрудники Третьяковки и искусствоведы выступали против передачи иконы. Опрошенные РБК эксперты предупреждали, что любая перевозка грозит «полной катастрофой и гибелью памятника» из-за его крайне хрупкого состояния.

В день начала российской спецоперации на Украине патриарх призвал все стороны конфликта стараться избежать жертв среди мирного населения. Он отметил, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Русские и украинцы, по словам главы РПЦ, — один народ, который пытаются разделить внешние силы. Кирилл призывал молиться и помогать российским войскам, противостоящим «самым мощным силам, которые сегодня практически управляют миром».

21 января патриарх Кирилл заявил, что прихожане Русской православной церкви должны помогать участникам военной операции на Украине. «Если мы говорим, что Церковь со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — отмечал Кирилл.

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Патриарх находится под санкциями ряда стран, в частности, Канады, Великобритании, Чехии, Австралии, Новой Зеландии и Эстонии. Ограничения подразумевают блокировку активов и запрет на въезд. В РПЦ считают санкции против главы церкви попыткой добиться эскалации ситуации на Украине и отсрочить достижение мира.

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