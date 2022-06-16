Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Всего санкционный список Лондона пополнили 12 человек: уполномоченная по правам ребенка Львова-Белова, российские военные, а также члены новой администрации Херсонской области

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Великобритания внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за «явную поддержку российской военной агрессии на Украине».

Ранее ограничения против него планировал ввести ЕС, но против этого выступила Венгрия, и санкции согласовать не удалось. После начала спецоперации на Украине патриарх затронул тему военных действий в нескольких своих проповедях, в том числе заявив, что Россия никогда не нападала на другие страны, а всегда лишь защищала свои границы.

Кроме главы РПЦ, под санкциями оказались:

уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова — «за принудительную транспортировку и организацию усыновления украинских детей»;

депутата Мосгордумы Сергей Савостьянов — за «публичную поддержку» военных действий на Украине;

Алексей Исайкин — руководитель авиакомпании «Волга-Днепр», «с которой российское правительство заключило контракты на создание воздушных мостов для перевозки дефицитных товаров».

Также Лондон ввел санкции против Андрея Курбанова, Вячеслава Клобукова, Александра Винса и Александра Шершнева — полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады, которых британские власти считают ответственными за события в Буче. Кадры из Бучи в начале апреля опубликовали украинские власти и СМИ, в том числе Reuters и AFP. На фотографиях были видны трупы в гражданской одежде, лежащие на улице, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало опубликованные фото и видео провокацией и заявило, что российские военные непричастны к убийствам мирных жителей. В ведомстве заявили, что российские подразделения покинули Бучу 30 марта, а за то время, пока они контролировали город, «ни один местный житель не пострадал».

Под ограничения попали и несколько членов Комитета спасения за мир и порядок— администрации, созданной на территории взятой российскими войсками под контроль Херсонской области Украины: глава комитета Кирилл Стремоусов, его заместитель Владимира Сальдо, начальница управления образования Татьяна Кузьмич, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко.

Читайте на РБК Pro Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии Статьи Pro «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос Исследования Pro Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики Исследования Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи

Персональные британские санкции подразумевают заморозку активов в королевстве и запрет на въезд.