В РПЦ сообщили о плане создания для «Троицы» специальной защитной капсулы Условия передачи иконы будут обсуждаться на встрече директора Третьяковки с патриархом Кириллом

Для размещения «Троицы» в Сергиевой лавре нужно создать защитную капсулу с инертным газом, сообщили в Патриаршем совете по культуре. Условия передачи иконы будут обсуждены на встрече главы Третьяковки с патриархом Кириллом

Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева «Троица» в Третьяковской галерее (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Один из главных шедевров русской религиозной живописи, «Святую Троицу», написанную Андреем Рублевым в XV веке, власти решили передать из Третьяковской галереи в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Искусствоведы и специалисты по древнерусскому искусству называют икону «тяжелым больным». В каком состоянии сейчас находится «Троица» — разбирался РБК.

Шедевр с «хроническими заболеваниями»

Как следует из условий передачи иконы, озвученных РПЦ, сначала «Троица» в течение года будет выставлена в храме Христа Спасителя для общенародного поклонения, затем ее перевезут в Троицкий собор лавры. Пока точные сроки перемещения иконы официально не называются. Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси уточняла, что решение было принято «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». За день до этого стало известно, что Эрмитаж передаст Александро-Невской лавре раку (гробницу) Александра Невского.

Заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания, член комиссии по взаимодействию Министерства культуры и РПЦ в области культуры, доктор искусствоведения Лев Лифшиц заявил РБК, что икону «категорически нельзя трогать и перевозить». «Все это грозит полной катастрофой и гибелью памятника», — заявил он. По словам эксперта, «Троица» сейчас лежит на столе в реставрационных мастерских. «Идет отслоение левкаса (грунтовый слой в иконописи. — РБК) от основы, [есть] подвижность досок, в которых есть дышащие щели, которые реагируют на любые подвижки, [идет] шелушение красочного слоя, который крайне трудно укрепляется, при том, что этот процесс очень сложно остановить», — рассказал Лифшиц. По словам эксперта, за иконой нужно вести наблюдение, а также реставрировать, например «подклеивать каждую шелушинку, подводя под нее тончайшей иголочкой тончайшие капельки укрепляющего состава».

Заместитель директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева по научной работе, доктор искусствоведения Геннадий Попов также согласен, что икону нельзя перевозить, добавляя, что у нее множество «хронических заболеваний». Эксперт подчеркивает, что необходимо по крайней мере обеспечить максимально щадящие условия ее перевозки — создать специальную капсулу, в которой «Троица» будет храниться абсолютно неподвижно и будет защищена от любых внешних воздействий, в том числе от погодных и климатических изменений.

Бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак сказала РБК, что присоединяется к опасениям профессионалов за сохранность иконы. «За больным нужен надлежащий уход. Для того, чтобы он был цел и здоров», — пояснила она, добавив, что икона находится в «хрупком» состоянии.

Основа иконы состоит из трех деревянных досок, которые покороблены вследствие хранения иконы в ненадлежащих условиях в предыдущие столетия. Поэтому доски основы недостаточно прочно скреплены между собой, и это, естественно, влияет на сохранность грунта и красочного слоя, особенно в местах стыка досок, рассказывает директор Музея имени Андрея Рублева и член реставрационного совета Третьяковки Михаил Миндлин.

Эксперты сомневаются и в том, что в Троицком соборе, где будет храниться икона, для нее будут созданы необходимые условия. Лифшиц напомнил, что находящийся сейчас в соборе иконостас также относится к периоду времени, когда, предположительно, была создана «Троица» (20-е годы XV века), однако условия, необходимые для икон такого возраста, по его словам, не были организованы.

Точная дата создания Андреем Рублевым «Троицы» доподлинно неизвестна. Считается, что иконописец мог создать икону либо в 1411 году, либо в 1420-е годы (на сайте Третьяковки датами создания «Святой Троицы» указаны 1422–1427 годы с пометкой «вероятнее всего»). Икону Рублеву заказал ученик преподобного Сергия Радонежского Никон для только что построенного белокаменного Троицкого собора, настоятелем которого он был. Рублев, а также иконописец Даниил Черный руководили в том числе росписью собора фресками, однако они не сохранились. До революции 1917 года «Троица» находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, была передана Третьяковке в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны икону вывозили в эвакуацию в Новосибирск, но в конце войны вернули в музей. «Троица» — один из двух памятников, достоверно созданных Андреем Рублевым и сохранившихся до наших дней. Второй — фрески Успенского собора во Владимире.

Как «Троицу» вывозили на праздник в лавру

В июле 2022 года «Троицу» уже вывозили на два дня в Свято-Троицкую Сергиеву лавру для ее экспонирования в рамках торжеств, посвященных 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. В Минкультуры тогда сообщали, что для этого была создана специальная комиссия, следившая за сохранностью иконы. Для ее перевозки была изготовлена специальная климатическая витрина.

Однако руководство Третьяковки тогда возражало против вывоза иконы. Как сообщал «МК», занимавшая тогда пост директора музея Зельфира Трегулова в письме в Минкультуры отмечала, что расширенный реставрационный совет принял «единодушное решение о невозможности выдачи «Святой Троицы» для участия в богослужении в Троице-Сергиевой лавре в связи с тем, что риски необратимых повреждений памятника в этом случае очень велики».

Как отмечает Миндлин, сейчас икона находится в «относительно стабильном состоянии», однако после возвращения в прошлом году из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, по отчету реставраторов Третьяковской галереи, на поверхности был зафиксирован 61 участок с отставанием грунта и красочного слоя от основы.

В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова опубликовала протокол заседания расширенного реставрационного совета, оценивавшего состояние «Троицы» после транспортировки. В документе говорилось, что последствия перевозки иконы серьезны и «могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

Почему совет Третьяковки выступал против передачи иконы

В начале недели в Третьяковской галерее прошло расширенное заседание реставрационного совета, в котором принимали участие эксперты Третьяковки и других музеев. Во время совета обсуждалась возможность передачи «Троицы» церкви. Заведующий лабораторией климата музеев и памятников архитектуры ГОСНИИР, инженер-реставратор высшей категории и член секции научно-методического совета Министерства культуры Виктор Дорохов был на заседании реставрационного совета Третьяковской галереи. По его словам, там обсуждалась просьба РПЦ к министру культуры передать икону на празднование Троицы в лавру на несколько дней в начале июня. Специалист также уточнил, что на момент заседания у совета не было информации о решении передать икону в полное распоряжение церкви и этот вопрос не обсуждался.

Как рассказали несколько собеседников РБК, знакомых с ходом обсуждения, члены совета заняли консолидированную позицию, заключающуюся в том, что забирать икону из Третьяковской галереи нельзя. «Итог заключения расширенного реставрационного совета: тяжело больной памятник, который находится в реанимации. Реанимацией в данном случае являются реставрационные мастерские Государственной Третьяковской галереи», — пояснил один из них.

«Абсолютное большинство участников говорило о том, что в нынешнем состоянии икону куда-то перевозить крайне нежелательно. Здесь вопрос не столько в том, что несколько дней, а вопрос транспортировки. Она очень чувствительна к механическим воздействиям и к нестабильности температурно-влажностного режима», — сказал РБК Дорохов. Он также привел цитаты из протокола заседания: «В настоящий момент первейшей необходимостью для сохранения памятника является проведение консервационных мероприятий с целью стабилизировать состояние иконы с генеральной задачей сохранить икону для будущих поколений. Подобная задача прямо отвечает интересам Русской православной церкви, профессионального сообщества и всего российского народа. «Обсуждение вопроса участия памятника в мероприятиях вне музейных условий в любой форме возможно лишь при достижении стабилизации состояния его сохранности. Любое подобное обсуждение должно учитывать полученный в 2022 году тяжелый опыт по вывозу иконы на богослужение в Свято-Троицкую Сергиеву лавру».

«То есть специалисты видят, что икона в слабом состоянии, — комментирует постановление специалист по хранению, — с ней надо работать. Таким образом, возможность перемещения иконы не отрицается, но это сложная задача. Крайне сложная». Дорохов также отмечает, что после предыдущей транспортировки и размещения появились новые разрушения. «Думаю, что никто не сможет сказать, когда накопленный объем разрушений приведет к необратимым последствиям», — добавляет реставратор.

Церковь обещает заботиться о «Троице» «не хуже других»

На заседании расширенного реставрационного совета также присутствовал представитель РПЦ, настоятель московского храма Священномученика Климента Папы Римского, член Патриаршего совета по культуре, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин.

В разговоре с РБК Калинин пояснил, что у него возник ряд вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе, например, для нее не был подготовлен специальный киот (защитное обрамление, предохраняющее икону от воздействия внешних факторов), в храме были поставлены кондиционеры и так далее. Однако протоиерей подчеркнул, что участники заседания совета пришли к выводу, что все вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества, причем не в рамках конфликта, а в рамках сотрудничества.

По его мнению, нужно создать «специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где «Троица» будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности».

Дорохов также назвал условия, при которых подобные памятники могут быть переданы в распоряжении церкви: это создание изолированных климатических капсул, в которых возможно управлением климатом. «Для данной иконы не менее, если не более важно также исключение механических колебаний и вибраций», — подчеркивает реставратор.

Дорохов в разговоре с РБК отметил, что «Троица» находится в тяжелом состоянии и история с передачей такой иконы не имеет аналогов. «Состояние тяжелое, с ней работать и работать надо. Надо провести реставрационно-консервационные мероприятия, укрепить красочный слой и попробовать решить проблему укрепления иконы как целого, то есть досок. Как физик, я представляю весь объем исследовательской и практической работы, то есть там нужны не только реставраторы, но исследователи механики, исследователи по температурно-влажным деформациям. Под методическим наблюдением нашей лаборатории передавались иконы из музеев в церковь, мы обеспечивали их сохранность в церкви. Но со столь сложной по сохранности иконой мы никогда не встречались, близко даже не встречались».

Как отмечает Миндлин, перевозка иконы должна осуществляться специализированным транспортом, в котором должны быть предусмотрены все возможные существующие амортизирующие устройства для гашения любых колебаний, которые могут привести к повреждениям памятника. Транспорт должен быть оборудован системами для поддержания необходимого температурно-влажностного режима. Для обеспечения сохранности иконы она должна находиться в неподвижном состоянии в условиях строгого соблюдения температурно-влажностного режима — температура в районе 19–20 градусов, влажность — около 50%. Допускается музейное освещение специализированными осветительными приборами.

По мнению Миндлина, для обеспечения сохранности иконы необходимо создать антивандальную витрину-капсулу из бронированного металла и пуленепробиваемого осветленного безбликового стекла (необходимого для адекватного визуального восприятия памятника) с системой бесперебойного поддержания необходимого температурно-влажностного режима. «Если памятник будет находиться в храме в такой витрине-капсуле, то его сохранности не будет ничего угрожать. Конечно же, при условии постоянного наблюдения за состоянием сохранности памятника профессиональными высококвалифицированными реставраторами», — считает директор Музея Рублева.

Как будет оформлена передача «Троицы» РПЦ

По словам Калинина, ожидается встреча директора Третьяковской галереи Елены Проничевой с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, на которой, по его мнению, будет детальное обсуждение условий, которые потребуется создать в Троицком соборе лавры. «Это общее мнение руководства Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа: при том, что решения руководства не обсуждаются, а выполняются, следует сделать все для сохранения святыни», — добавил он.

Возвращение «Троицы» будет поставлено на особый контроль патриарха, подчеркнул Калинин, добавив, что он, «безусловно, как человек церковный и в высшей степени ответственный, прекрасно понимает ценность этой иконы». 16 мая патриарх заявил, что сначала он обратился к главе администрации президента Антону Вайно с просьбой разрешить перенести икону из Третьяковки в храм Христа Спасителя на две недели в рамках празднования Троицы (в этом году приходится на 4 июня). В ответ на это президент принял решение о полном возращении иконы РПЦ, пояснил патриарх. «Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на церковь», — добавил он.

Протоиерей Леонид Калинин также подчеркнул, что возвращение «Троицы» в собор, для которого она когда-то была написана, «понятно и не может быть осуждаемо». «Количество светских туристов, как наших, так и зарубежных, посещающих Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, приблизительно равняется числу туристов, посещающих Третьяковку. И она будет доступна всем — верующим и неверующим, а находясь в своем родном доме, в его священной храмовой атмосфере, сможет оставить еще больший отклик в сердцах людей», — заключил он.

В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РБК, в свою очередь сообщили, что все необходимые условия для обеспечения сохранности иконы будут созданы. Там также отметили, что считают ничем не подтвержденными предположения, что Церковь «будет хуже заботиться о сохранности иконы, чем кто бы то ни было еще».

Пока никаких подробностей того, как будет осуществляться перевозка и размещение «Троицы» в храмах нет, утверждают в РПЦ. Глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега) подтвердила РБК, что пока соответствующего договора нет, как и деталей юридического оформления передачи иконы.