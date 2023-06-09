Эстония запретила въезд патриарху Кириллу

Эстония запретила въезд 58 гражданам России, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил в Twitter глава МИД страны Маргус Цахкна.

«Вновь ввел в действие «список Магнитского», который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, в том числе главе Русской православной церкви патриарху Кириллу и девяти людям, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом. — РБК)», — написал он.

«Акт Магнитского» был принят США в 2012 году. Он предполагает введение санкций против россиян, причастных к нарушениям прав человека. Аналогичные законы были приняты Великобританией, Канадой и ЕС.

В Эстонии «Закон Магнитского» был принят в декабре 2016 года. Страна приняла его первой среди государств Евросоюза, пишет Delfi. С тех пор власти не раз закрывали въезд в страну россиянам из этого перечня. Российский МИД в ответ запрещал въезд «ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии».

«Акт Магнитского» назван в честь аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, арестованного по обвинению в создании схем, при помощи которых фонд уклонялся от уплаты налогов. Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.