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Война санкций ,  
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В РПЦ назвали абсурдными попытки Лондона «запугать» патриарха санкциями

Легойда заявил, что патриарх Кирилл с детства рос в условиях давления на веру, поэтому пытаться заставить его отказаться от своих убеждений бессмысленно. Представитель церкви обвинил Британию в попытке затянуть конфликт на Украине
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Патриарх Кирилл (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Санкции против патриарха Кирилла могут быть нужны «только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью», заявил в Telegram председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, после того как власти Великобритании внесли главу РПЦ в санкционный список.

Легойда назвал церковь «последним мостом», который «для чего-то пытаются разрушить». Действия Лондона, по его словам, способствуют разрыву «и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией».

Представитель РПЦ назвал «бессмысленными, абсурдными и бесперспективными» попытки запугать патриарха или заставить его отказаться от своих убеждений. Легойда отметил, что семья предстоятеля церкви «прошла через годы безбожных гонений», а сам он рос «в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял».

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
Политика
Патриарх Кирилл

Прежде Легойда уже называл санкции против религиозных лидеров «нонсенсом» и «отказом от здравого смысла», отмечая необходимость сохранять каналы коммуникации.

Великобритания в четверг расширила список санкций в связи с российской военной операцией на Украине. В него вошел и патриарх Кирилл.

Глава РПЦ после начала спецоперации заявил, что народы России и Украины — единое целое, которое пытаются разделить внешние силы. Общество он призвал «сплотиться против власти» для борьбы с внешними и внутренними врагами. На проповеди в мае патриарх подчеркнул, что Россия никогда не нападала на другие страны, а только защищала свои рубежи.

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Поддержку боевых действий на Украине в заявлениях патриарха Кирилла усмотрели и литовские власти, которые предложили ЕС ввести против него санкции. Однако в последний пакет санкций Брюсселя против России он не вошел: Bloomberg писало, что исключить его из списка потребовала Венгрия.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
РПЦ патриарх Кирилл санкции против России Владимир Легойда Великобритания

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