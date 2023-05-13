Эрмитаж передаст РПЦ раку Александра Невского

10 мая директор Эрмитажа подписал договор с патриархом Кириллом о передаче раки, пишет «Фонтанка». В 2021 году патриарх призвал вернуть саркофаг в Александро-Невскую лавру ради «восстановления исторической справедливости»

Вскрытие раки Александра Невского, Санкт-Петербург, 12 мая 1922 г. (Фото: Карл Булла / РИА Новости)

Эрмитаж передаст Русской православной церкви саркофаг, в котором хранились мощи Александра Невского, пишет «Фонтанка». По данным издания, 10 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал договор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом о передаче раки.

По словам источника, выполненный из серебра экспонат перевезут из музея в Александро-Невскую лавру.

В пресс-службе Эрмитажа «Фонтанке» сообщили, что приказ Минкультуры о передаче саркофага подписан первым замминистра Сергеем Обрывалиным.

«Музейная коллекция Государственного Эрмитажа является государственной собственностью и управляется Музейным фондом Российской Федерации. Учредителем Эрмитажа является Правительство Российской Федерации под покровительством президента. Договор между Епархией и Эрмитажем в настоящий момент до конца еще не оформлен», — сказали в пресс-службе.

В декабре 2021 года патриарх Кирилл призвал вернуть раку князя из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру ради «восстановления исторической справедливости», то есть «возвращения раки в то место, из которого она насилием была изъята». В январе 2019 года Пиотровский говорил, что «есть договоренность» о создании копии раки Невского и освящении ее в лавре. «Это то, что мы сможем сделать. Следующий этап — купить серебро. И то, и другое просто так сделать нельзя. Мы предполагаем и будем обсуждать это с епархией, объявить сбор средств или поиск меценатов, чтобы купить серебро», — говорил директор Эрмитажа. В декабре 2020 года наместник Александро-Невской лавры епископ Назарий настаивал на возвращении оригинала раки. Однако позднее, летом 2021 года, он не исключал, что церковь может пойти на компромисс в обмен на «копию не посеребренную из пластмассы, а копию настоящую».

Против копии возражал глава Русской православной церкви, поскольку рака «уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии», сообщала пресс-служба патриарха в конце 2021 года. Ее нахождение в Зимнем дворце он называл «в том числе оскорблением памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце».

Саркофаг князя Александра Невского — произведение русского искусства, выполненное из серебра весом 1,5 т в середине XVIII века в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Он состоит из деревянной, отделанной серебром небольшой раки, изготовленной в царствование Петра I и Ивана V. С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была перемещена в Концертный зал Эрмитажа. Мощи святого были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор, но сама рака осталась в Зимнем дворце.

В Эрмитаже объясняли, что в 1920-е советские власти хотели переплавить раку, но сотрудники музея ее отстояли, отдав взамен серебряные монеты, пишет «Фонтанка». Последние годы Эрмитаж занимался реставрацией экспоната. В конце 2021 года в пресс-службе музея говорили, что она продлится «еще как минимум два года».

В 2013 году петербургский депутат Андрей Анохин просил Следственный комитет и ФСБ проверить подлинность раки князя Невского из Эрмитажа. Причиной он называл отказ Пиотровского передать саркофаг церкви. Он утверждал, что раку могли подменить на копию.

Пиотровский говорил, что Эрмитаж готов отдать церкви мощи святых, хранящиеся в музее. «Все было уже оговорено, но при передаче мощей в Кремле выяснилось, что вместе с частицами мощей должны быть переданы и мощехранительницы, которые представляют художественную ценность, и все в Москве застопорилось», — пояснял он. Однако, по его словам, «ничего плохого не будет», если саркофаг останется в музее, а «для хранения мощей святого будет изготовлена и освящена копия».