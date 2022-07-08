Канада вслед за Британией ввела санкции против патриарха Кирилла

Помимо патриарха под санкции попали глава Роскомнадзора Андрей Липов, телеведущая Екатерина Андреева и бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Канада внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте правительства.

РБК обратился за комментарием в синодальный отдел по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.

Кроме патриарха под санкции Канады попали:

бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян;

руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Субботин и Милош Вагнер;

обозреватель «Россия сегодня» Петр Акопов;

телеведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева.

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