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Канада вслед за Британией ввела санкции против патриарха Кирилла
Помимо патриарха под санкции попали глава Роскомнадзора Андрей Липов, телеведущая Екатерина Андреева и бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Канада внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте правительства.
РБК обратился за комментарием в синодальный отдел по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ.
Кроме патриарха под санкции Канады попали:
- бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян;
- руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители Владимир Логунов, Олег Терляков, Вадим Субботин и Милош Вагнер;
- обозреватель «Россия сегодня» Петр Акопов;
- телеведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева.
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