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Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл первым попал в национальный санкционный список Чехии
Патриарх Кирилл стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список Чехии. МИД страны пояснил, что глава РПЦ оправдывал «российскую агрессию на Украине» посредством своих проповедей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список страны, пишет Aktualne.сz.

Министр иностранных дел Ян Липавски, комментируя включение патриарха в санкционный список, заявил, что тот оправдывал «российскую агрессию на Украине» посредством своих проповедей и публичных выступлений. Помимо этого, министр напомнил, что глава РПЦ уже находится в санкционных списках Великобритании, Канады, Литвы и Украины и что Чехия опирается на решения этих стран.

Санкции Чехии подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку любого имущества. За реализацию мер отвечает Управление финансового анализа (FAÚ) Чехии. В РПЦ считают санкции против патриарха попыткой добиться эскалации ситуации на Украине и отсрочить достижение мира.

В день начала российской спецоперации на Украине патриарх призвал все стороны конфликта стараться избежать жертв среди мирного населения. Он отметил, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Русские и украинцы, по словам глава РПЦ, — один народ, который пытаются разделить внешние силы. Кирилл призвал молиться и помогать российским войскам, противостоящим «самым мощным силам, которые сегодня практически управляют миром».

Также глава РПЦ полагает, что самые ожесточенные конфликты в мире происходят из-за отдаления людей от веры. «Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты, преодолевать их», — сказал патриарх в проповеди в Рождественскую ночь 7 января.

Имя патриарха Кирилла в миру — Владимир Гундяев. В 1971 году он был возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

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Ранее Sonntagszeitung со ссылкой на рассекреченные документы федеральной полиции Швейцарии, интервью и публикации сообщила, что патриарх Кирилл во время работы в Женеве в 1970-х годах во Всемирном совете церквей был агентом КГБ под псевдонимом Михайлов. По данным издания, он должен был собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу. В РПЦ данные газеты назвали «политически мотивированными домыслами».
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции Чехия патриарх Кирилл Военная операция на Украине
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