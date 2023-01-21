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Патриарх Кирилл призвал «мобилизовать прихожан» на сбор вещей для военных

Патриарх Кирилл: нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи для военных
Патриарх Кирилл призвал священников возвыситься над повседневностью и быть на передней линии духовного фронта, а прихожан — собирать деньги и вещи для поддержки российских военнослужащих
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны помогать участникам военной операции на Украине. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — сказал патриарх.

Он призвал прихожан собирать деньги, отправлять посылки и «по возможности» самим ехать на поддержку военнослужащих. Патриарх Кирилл добавил, что в медийном пространстве недостаточно часто говорят о помощи РПЦ «тем, кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта». По его словам, церковь должна быть вперед всех, поскольку она «за Родину, за народ свой».

Кроме того, патриарх заявил, что каждый священник должен «возвыситься над повседневностью» и «быть на передней линии» духовного фронта. «Нужно уметь сказать человеку то, что его укрепит, в том числе тогда, когда раздастся команда «в атаку!» — подчеркнул глава РПЦ. В частности, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда говорил в начале января, что в зоне проведения спецоперации не хватает военных священников.

7 января, в день православного Рождества, патриарх заявил, что любовь к Богу и Родине должна быть превыше всего и призвал мальчиков, которые вырастут, встать на защиту России. Он также был инициатором рождественского перемирия в зоне военной операции — 36-часового прекращения огня со стороны России, которое позже поддержал президент Владимир Путин.

В октябре патриарх предложил включить понятия «вера», «любовь к Отечеству» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности России. По его мнению, наиболее жестокие конфликты в мире происходят из-за отдаления людей от веры.

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