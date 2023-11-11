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Подрыв «Северных потоков» ,  
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WP назвала украинского полковника координатором атак на «Северные потоки»

WP: координатором атаки на «Северные потоки» был украинский полковник Червинский
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Роман Червинский руководил командой из шести человек, которые арендовали яхту для подрыва газопроводов; он исполнял приказы чиновников, которые подчинялись главкому ВСУ, пишут WP и Spiegel. Полковник отрицает причастность к атакам
Роман Червинский
Роман Червинский (Фото: Чертковский районный отдел полиции ГУНП в Тернопольской области)

Центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» осенью прошлого года играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский, говорится в совместном расследовании The Washington Post и Der Spiegel. Издания ссылаются на украинских и европейских чиновников и другие источники.

По словам собеседников WP, Червинский был «координатором» атаки; издание сообщает, что он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы установить взрывчатку на газопроводах.

Источники изданий утверждают, что полковник не занимался планированием операции, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников», которые подчинялись главкому ВСУ Валерию Залужному.

Червинский отрицает свою причастность ко взрывам. В заявлении полковника, которое он передал через своего адвоката, говорится, что подобные предположения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

Западные СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и Washington Post, начали писать о роли некой «проукраинской группировки» в атаках на «Северные потоки» в марте 2023 года. В расследовании Die Zeit говорилось, что украинцы арендовали яхту «Андромеда», загрузили на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышли к месту взрывов. На борту находились шесть человек — пять мужчин и женщина. В этой версии усомнилась Польша, которая заявляла, что люди на яхте были туристами.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не имеет отношения к ЧП. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — говорил он. Версию, что «Северные потоки» подорвали некие украинские активисты, раскритиковал и президент России Владимир Путин, назвав ее полной чушью. По его словам, для проведения атаки нужны были «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями». Ответственность за подрыв Путин возложил на «англосаксов», США и Великобритания опровергли обвинения.

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Расследование происшествия на газопроводах ведут Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Как следует из дипломатической переписки, которую в марте изучил РБК, российские дипломаты не раз предлагали трем странам помощь, а в ответ получали обещания информировать о ходе следствия.

Червинский много лет работал в СБУ, затем перешел в Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Spiegel. В 2020 году, как пишет WP, он курировал план по «заманиванию» бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию с целью захватить их и доставить на Украину (группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля 2020 года, в их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и массовых беспорядков. БелТА писало, что россияне приехали в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента. В Кремле обвинения назвали безосновательными. Позднее Минск передал задержанных России).

Сейчас Червинский находится под стражей, в апреле СБУ обвинила его в превышении должностных полномочий. По версии ведомства, из-за действий полковника стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области Украины в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. СБУ указывало на «самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России». 24 июля 2022 года Минобороны России сообщало об ударе высокоточным оружием большой дальности по авиационной технике воздушных сил Украины, которая находилась на аэродроме Канатово.

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