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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Песков допустил, что взрыв «Северных потоков» мог привести к войне

Песков: взрыв «Северных потоков» — это casus belli, он мог стать поводом к войне
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Подрыв «Северных потоков»
Подрыв газопроводов Nord Stream произошел более года назад, это могло бы стать поводом к войне, но все молчат, сказал Песков. До сих пор неясно, кто причастен к атаке, Путин говорил о вине в ней «англосаксов»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Взрыв на газопроводах «Северный поток 1 и 2» в сентябре прошлого года мог бы стать поводом к войне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на марафоне «Знание», передает «РИА Новости».

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв трубопроводов. — РБК), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно», — сказал он.

Песков напомнил, что после произошедшего в подрыве Nord Stream стали обвинять Россию, хотя позднее появились иные версии, «что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе», отметил пресс-секретарь.

Версию о причастности ко взрыву яхты «Андромеда» выдвинули в расследовании газеты Die Zeit, телеканала ARD и еще нескольких западных СМИ. Согласно ей, к атаке могли быть причастны украинцы, которые арендовали судно, загрузили на него взрывчатку в немецком порту и затем вышли к месту диверсии. На борту находились шесть человек — пять мужчин и женщина. Польша заявляла, что люди на яхте были туристами.

Президент Владимир Путин называл версию о причастности к подрыву группы украинцев «чушью», так как для такой атаки нужны были «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями». По его мнению, к диверсии на Nord Stream имели отношение «англосаксы».

Российское Минобороны также заявляло о причастности к атаке Британии, но Лондон отвергал эти обвинения.

О том, что взрыв организовали США, со ссылкой на единственный источник сообщал журналист Сеймур Херш. По его данным, атаку подготовили водолазы американских ВМС: они с норвежского военного корабля в июне 2022-го установили бомбы в ходе учений НАТО «Балтийские операции», а три месяца спустя гидроакустический буй, сброшенный норвежским самолетом, привел к детонации взрывчатки.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Северный поток Дмитрий Песков
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