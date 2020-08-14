Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК»
Задержанные в Белоруссии граждане России, которых Минск назвал «боевиками ЧВК», вернулись на родину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
В ведомстве уточнили, что белорусские власти передали российской стороне 32 человек. Еще один гражданин России имеет также и белорусское гражданство, он остался на территории республики.
«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь», — подчеркнула Генпрокуратура. Ведомство пообещало, что российские власти продолжат разбираться со сложившейся ситуацией.
Минск объявил о задержании россиян в конце июля, власти Белоруссии назвали их наемниками ЧВК Вагнера и обвинили в подготовке беспорядков перед выборами президента.
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