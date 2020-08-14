Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК»

В Россию вернулись 32 из 33 задержанных в Белоруссии в конце июля. У еще одного человека, помимо российского, есть белорусское гражданство, он остался в республике

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Задержанные в Белоруссии граждане России, которых Минск назвал «боевиками ЧВК», вернулись на родину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В ведомстве уточнили, что белорусские власти передали российской стороне 32 человек. Еще один гражданин России имеет также и белорусское гражданство, он остался на территории республики.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь», — подчеркнула Генпрокуратура. Ведомство пообещало, что российские власти продолжат разбираться со сложившейся ситуацией.

Минск объявил о задержании россиян в конце июля, власти Белоруссии назвали их наемниками ЧВК Вагнера и обвинили в подготовке беспорядков перед выборами президента.



Материал дополняется.