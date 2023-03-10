Зеленский заявил о непричастности украинцев к подрыву «Северных потоков»

Украинцы этого не делали, а материалы об обратном «играют на руку России», заявил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украинцы не причастны к подрыву «Северных потоков», а материалы подобного характера в СМИ «играют России на руку» и публикуются с целью замедлить поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин, передает УНИАН.

«Мы четко понимаем <...>, где это [информация о причастности Киева к подрывам газопроводов] появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа предпринимают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России, или еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает бизнес, и эти группы могут быть не только на территории России», — заявил президент.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной трубе СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.



Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

На протяжении последней недели несколько западных изданий опубликовали данные о причастности «проукраинской группировки» ко взрывам на «Северных потоках». 7 марта об этом написал The New York Times со ссылкой на новые разведданные США. Вслед за NYT вышли статьи в Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а его владельцами являлись двое украинцев.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ в июне-июле 2022 года предупреждало Германию, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на газопроводах. Собеседники WSJ уточнили, что директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию об ответственности Украины за диверсии на газопроводах как рабочую.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к диверсии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала «западные режимы, имеющие отношение к происшествию», вместо утечек ответить на официальные запросы Москвы. В Кремле назвали сообщения западных изданий «скоординированным вбросом в СМИ», так как Соединенные Штаты не ведут расследование взрывов и не могут «что-то предполагать».

В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. В Вашингтоне заявили о непричастности к взрывам.