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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

Guardian: ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
По данным сейсмологов, в сентябре 2022 года три взрыва произошли к северо-востоку от Борнхольма, а один — к юго-востоку от него. Ранее сообщалось только о двух взрывах
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ученые из Норвегии, расследующие атаку на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщили, что в сентябре 2022 года, когда произошла атака, зафиксировали четыре взрыва на трубопроводах, пишет газета The Guardian. Ранее сообщалось только о двух взрывах.

Издание отмечает, что ученые из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar стали первыми, кто публично подтвердил два других взрыва. Данные были получены со сейсмических станций в Северной Европе и Германии, в том числе со станции Шведской национальной сейсмической сети и с датских станций на острове Борнхольм.

По словам сейсмологов, три взрыва произошли к северо-востоку от Борнхольма, а один — к юго-востоку от него. Первый был зафиксирован 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50, а третий и
четвертый раздались через семь секунд и 16 секунд соответственно после двух первых. В Norsar не исключили, что взрывов могло быть больше. В результате атаки были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна из ниток «Северного потока-2».

По версии США и Германии, к взрывам может быть причастна проукраинская группировка, действовавшая без ведома руководства Украины. Украинский президент Владимир Зеленский исключал, что его страна стояла за взрывами на газопроводах. «Я президент, и я отдаю приказы соответственно», — говорил он. «Украина ничего подобного не делала. Я бы никогда так не поступил», — подчеркивал Зеленский.

По мнению немецких следователей, для атаки была арендована прогулочная яхта «Андромеда» группой из пяти мужчин и одной женщины, у некоторых из них были фальшивые паспорта.

Газета The Washington Post со ссылкой на слитый документ Пентагона писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) было проинформировано одной из европейских разведок в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, о планах Киева подорвать газопроводы с помощью группы водолазов. По данным нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD, ЦРУ предостерегло Украину от подрыва «Северных потоков», в итоге тогда от этих планов отказались. Однако в сентябре атака все-таки было совершена по примерно такому же сценарию, о котором сообщала нидерландская разведка, передавал телеканал NOS. По информации разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

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Президент России Путин называл «полной чушью» сообщения о причастности украинской группировки ко взрывам. «Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — говорил он. В сентябре прошлого года он заявлял, что атаку на «Северные потоки» организовали «англосаксы».

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Елена Чернышова
Северный поток взрывы
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