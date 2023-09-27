Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

По данным сейсмологов, в сентябре 2022 года три взрыва произошли к северо-востоку от Борнхольма, а один — к юго-востоку от него. Ранее сообщалось только о двух взрывах

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Ученые из Норвегии, расследующие атаку на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщили, что в сентябре 2022 года, когда произошла атака, зафиксировали четыре взрыва на трубопроводах, пишет газета The Guardian. Ранее сообщалось только о двух взрывах.

Издание отмечает, что ученые из норвежского института сейсмических наблюдений Norsar стали первыми, кто публично подтвердил два других взрыва. Данные были получены со сейсмических станций в Северной Европе и Германии, в том числе со станции Шведской национальной сейсмической сети и с датских станций на острове Борнхольм.

По словам сейсмологов, три взрыва произошли к северо-востоку от Борнхольма, а один — к юго-востоку от него. Первый был зафиксирован 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50, а третий и

четвертый раздались через семь секунд и 16 секунд соответственно после двух первых. В Norsar не исключили, что взрывов могло быть больше. В результате атаки были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна из ниток «Северного потока-2».

По версии США и Германии, к взрывам может быть причастна проукраинская группировка, действовавшая без ведома руководства Украины. Украинский президент Владимир Зеленский исключал, что его страна стояла за взрывами на газопроводах. «Я президент, и я отдаю приказы соответственно», — говорил он. «Украина ничего подобного не делала. Я бы никогда так не поступил», — подчеркивал Зеленский.

По мнению немецких следователей, для атаки была арендована прогулочная яхта «Андромеда» группой из пяти мужчин и одной женщины, у некоторых из них были фальшивые паспорта.

Газета The Washington Post со ссылкой на слитый документ Пентагона писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) было проинформировано одной из европейских разведок в июне 2022 года, за три месяца до диверсии, о планах Киева подорвать газопроводы с помощью группы водолазов. По данным нидерландских NOS и Nieuwsuur и немецких Die Zeit и ARD, ЦРУ предостерегло Украину от подрыва «Северных потоков», в итоге тогда от этих планов отказались. Однако в сентябре атака все-таки было совершена по примерно такому же сценарию, о котором сообщала нидерландская разведка, передавал телеканал NOS. По информации разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный.

Президент России Путин называл «полной чушью» сообщения о причастности украинской группировки ко взрывам. «Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — говорил он. В сентябре прошлого года он заявлял, что атаку на «Северные потоки» организовали «англосаксы».