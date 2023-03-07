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NYT сообщила об «украинском следе» в подрывах Nord Stream

NYT: США подозревают «проукраинскую группировку» в подрыве «Северных потоков»
Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года. Владимир Путин называл виновными в случившемся «англосаксов». По данным NYT, новые разведданные показывают, что за диверсией стояла проукраинская группировка
Утечка газа в результате утечки на газопроводе Nord Stream
Утечка газа в результате утечки на газопроводе Nord Stream (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились источники The New York Times (NYT), свидетельствуют о причастности к подрывам «Северных потоков» проукраинской группировки, пишет газета.

По словам источников NYT, несмотря на заявления официального Киева о непричастности к подрывам газопроводов, новые разведданные предполагают, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России. В статье указано, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США.

Взрывчатка, как утверждают собеседники издания, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, вероятно, до этого не работали на военные или разведывательные службы. При этом не исключено, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку, указали источники.

В то же время неназванные американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы.

Собеседники NYT отметили, что в американском и европейском разведсообществах до сих пор существуют «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках», однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой, вытекающей из нескольких тщательно охраняемых расследований».

При этом газета пишет, что любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».

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Представитель ЦРУ отказался от комментариев для NYT. Представитель Совета национальной безопасности США перенаправил журналистов к европейским властям, которые занимаются расследованием.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.

В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к инциденту.

После публикации материала NYT о причастности к подрывам проукраинской группы, Херш в разговоре с «РИА Новости» рассмеялся, говоря об этом, однако комментировать публикацию отказался.

NYT сообщила об «украинском следе» в подрывах Nord Stream
NYT сообщила об «украинском следе» в подрывах Nord Stream

«Северный поток-2» состоит из двух ниток труб длиной 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод, несмотря на санкции США, достроили в сентябре прошлого года, а в октябре по нитке Б пустили технический газ. К концу прошлого года обе трубы были заполнены.

«Северный поток» функционировал с 2011 года, его мощность также составляет 55 млрд куб. м газа в год. Он был одним из последних маршрутов поставки газа в Европу в обход Украины. Прокачка по «Северному потоку-1» с лета прошлого года планомерно сокращалась. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. В конце августа из-за проблем с турбинами поставка газа прекратилась полностью.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
обмен разведданными Северный поток США Украина диверсия разведка
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