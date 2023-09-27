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Польша сочла «туристами» людей на яхте, «связанной» с взрывом Nord Stream

В Польше назвали «туристами» людей на яхте, «связанной» с взрывом Nord Stream

Польская сторона исключает, что яхта «Андромеда» могла перевозить взрывчатые вещества для подрыва газопроводов «Северный поток», заявил в интервью телеканалу ARD уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, передает Die Zeit. Эта газета вместе с ARD и еще несколькими западными СМИ провела расследование, согласно которому «Андромеда» причастна к произошедшему год назад взрыву.

Жарин добавил, что поездка, в которой принимали участие украинцы, носила «чисто туристический характер». «В группе не было никого, кто имел бы что-то близкое к военной или диверсионной подготовке», — подчеркнул он.

О причастности к подрыву именно этой яхты западные СМИ стали сообщать около полугода назад. Zeit собрала данные расследования в один материал.

Газета пишет, что к атаке могут быть причастны украинцы — в частности, бизнесмен Рустем А., которому приписывают владение компанией, оплатившей аренду яхты. Запрос на это поступил в компанию Mola Yachting с электронной почты, зарегистрированной в США, но затем стало известно, что сообщение отправили с Украины. В запросе были указаны имена двух моряков — болгарина Михаила Попова и румына Стефана Марку, но их документы были поддельными.

«Андромеда» была пришвартована в порту Росток в Германии. Она покинула порт 7 сентября. Незадолго до этого на нее, согласно данным свидетелей, загружали некое оборудование.

За три месяца до атаки в разведку Нидерландов поступила информация о возможной подготовке диверсии на газопроводе. Информатор сообщил, что о ней осведомлен главком ВСУ Валерий Залужный, но не президент Украины Владимир Зеленский. Предполагалось участие в операции шести человек, которые должны были выйти на судне из шведского порта для осуществления атаки уже в июне, притворившись следовавшими к месту кораблекрушения аквалангистами.

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Северный поток диверсия Украина Польша
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