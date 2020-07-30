Выборы в Белоруссии , 30 июл, 09:37
0
Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах
В отношении граждан России, задержанных накануне под Минском, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, передает TUT.by.
Равков заявил, что сейчас идут поиски остальных «боевиков».
Как ранее сообщило агентство БелТА, в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 наемника частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Еще один «боевик» был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Белоруссии. Как отмечало БелТА, «боевики» хотели дестабилизировать избирательную кампанию. Всего, по данным агентства, для этих целей в страну перебросили около 200 человек.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.