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Путин назвал чушью версию о «неких украинцах», взорвавших Nord Stream

Путин: взрывы на Nord Stream совершили профессионалы, но будущее у газопровода есть
Президент отметил, что взрывы на «Северных потоках» могли совершить только профессионалы, а версия о причастности некой группы украинских активистов является «полной чушью»
Утечка на Nord Stream 2
Утечка на Nord Stream 2 (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Версия о подрыве «Северных потоков» некими не связанными с государством украинскими активистами является «полной чушью», диверсия была совершена профессионалами, заявил президент Владимир Путин.

«Я уверен, что это полная чушь [информация о причастности украинских активистов к взрывам]. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — заявил глава государства.

Он также отметил, что у газопровода «есть будущее» при условии возобновления интереса к проекту со стороны Европы и ослабления давления США.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.

Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.

С начала марта несколько западных изданий опубликовали данные о причастности некой «проукраинской группировки» к взрывам на «Северных потоках». 7 марта об этом написала The New York Times со ссылкой на новые разведданные США. Вслед за NYT вышли статьи в Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а его владельцами являлись двое украинцев.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ в июне—июле 2022 года предупреждало Германию, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на газопроводах. Собеседники WSJ уточнили, что директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию об ответственности Украины за диверсии на газопроводах как рабочую.

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Президент Украины причастность Киева к взрывам отвергал. По его словам, такие материалы «играют на руку России». В Кремле назвали сообщения западных изданий «скоординированным вбросом». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждал, что Киеву взрывы на газопроводах были «ни к чему».

Путин назвал чушью версию о «неких украинцах», взорвавших Nord Stream
Путин назвал чушью версию о «неких украинцах», взорвавших Nord Stream

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Северный поток Украина украинцы
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