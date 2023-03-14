Путин назвал чушью версию о «неких украинцах», взорвавших Nord Stream
Версия о подрыве «Северных потоков» некими не связанными с государством украинскими активистами является «полной чушью», диверсия была совершена профессионалами, заявил президент Владимир Путин.
«Я уверен, что это полная чушь [информация о причастности украинских активистов к взрывам]. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — заявил глава государства.
Он также отметил, что у газопровода «есть будущее» при условии возобновления интереса к проекту со стороны Европы и ослабления давления США.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года: на двух трубах СП-1 и одной СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания свою причастность к этому опровергали.
Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД заявлял, что Москву «не подпускают» к расследованию.
С начала марта несколько западных изданий опубликовали данные о причастности некой «проукраинской группировки» к взрывам на «Северных потоках». 7 марта об этом написала The New York Times со ссылкой на новые разведданные США. Вслед за NYT вышли статьи в Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а его владельцами являлись двое украинцев.
Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ЦРУ в июне—июле 2022 года предупреждало Германию, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на газопроводах. Собеседники WSJ уточнили, что директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию об ответственности Украины за диверсии на газопроводах как рабочую.
Президент Украины причастность Киева к взрывам отвергал. По его словам, такие материалы «играют на руку России». В Кремле назвали сообщения западных изданий «скоординированным вбросом». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждал, что Киеву взрывы на газопроводах были «ни к чему».