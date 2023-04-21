СБУ показала последствия удара по аэродрому из-за провала угона самолета

Служба безопасности Украины показала фотографии последствий обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле прошлого года. Кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

Накануне СБУ рассказала, что российская сторона получила сведения о размещении на этом аэродроме самолетов и военных из-за «самовольных действий отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины».

По данным ведомства, в результате удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя ВСУ, а взлетная полоса, здания и другая техника получили «значительные повреждения». Минобороны России отчиталось об ударе высокоточным оружием большой дальности по авиационной технике Воздушных сил Украины, которая находилась на этом аэродроме 24 июля.

21 апреля СБУ сообщила о подозрении командиру одной из частей Сил специальных операций Роману Червинскому, чьи действия, по версии спецслужбы, сделали обстрел возможным. Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, от 8 до 12 лет лишения свободы).

Украинская спецслужба заявила, что план по завладению самолетом российских ВКС не одобрила ни СБУ, ни Главное управление разведки, ни другие госорганы. Однако отдельные украинские военные решили «действовать по своему усмотрению», указано в сообщении.