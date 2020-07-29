КГБ назвал задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера

О том, что в Белоруссии задержали более 30 «боевиков», которые приехали в Белоруссию с целью дестабилизировать обстановку перед грядущими выборами президента, государственное агентство БелТА сообщило 29 июля. Оно писало, что группа наемников из России сначала поселилась в одной из гостиниц в Минске, а затем переехала в санаторий неподалеку от столицы. Там мужчины выдали себя тем, что в отличие от обычных туристов носили одежду в стиле милитари, вели себя обособленно и «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», сообщало агентство. Всего, по его данным, в Белоруссию были переброшены более 200 наемников.

Задержание «боевиков» в Белорусии произошло за 11 дней до президентских выборов в стране. После него Лукашенко созвал срочное совещание с членами Собета безопасности, в ходе которого поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно», — заявил он.

В Госдуме и Совете Федерации заявили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.