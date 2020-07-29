КГБ назвал задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера
Задержанные накануне россияне являются членами ЧВК Вагнера, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Белоруссии с членами Совета безопасности. Фрагмент выступления показал телеканал «Беларусь 1».
«Под Минском было задержано 32 гражданина Российской Федерации — члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера», — заявил Вакульчик.
На вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко, «абсолютно точно» ли установлена эта информация, Вакульчик ответил, что да.
До этого о том, что задержанные россияне являются бойцами ЧВК Вагнера, сообщало государственное агентство БелТА. Официального подтверждения этой информации со стороны властей Белоруссии до заявления Вакульчика не было.