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КГБ назвал задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера

Россияне, которые были задержаны в Белоруссии, являются бойцами ЧВК Вагнера, заявил глава КГБ страны Валерий Вакульчик. До этого официального подтверждения этой информации от властей страны не было
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Задержанные накануне россияне являются членами ЧВК Вагнера, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Белоруссии с членами Совета безопасности. Фрагмент выступления показал телеканал «Беларусь 1».

«Под Минском было задержано 32 гражданина Российской Федерации — члена военизированной организации, частной военной компании Вагнера», — заявил Вакульчик.

На вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко, «абсолютно точно» ли установлена эта информация, Вакульчик ответил, что да.

До этого о том, что задержанные россияне являются бойцами ЧВК Вагнера, сообщало государственное агентство БелТА. Официального подтверждения этой информации со стороны властей Белоруссии до заявления Вакульчика не было.

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О том, что в Белоруссии задержали более 30 «боевиков», которые приехали в Белоруссию с целью дестабилизировать обстановку перед грядущими выборами президента, государственное агентство БелТА сообщило 29 июля. Оно писало, что группа наемников из России сначала поселилась в одной из гостиниц в Минске, а затем переехала в санаторий неподалеку от столицы. Там мужчины выдали себя тем, что в отличие от обычных туристов носили одежду в стиле милитари, вели себя обособленно и «небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», сообщало агентство. Всего, по его данным, в Белоруссию были переброшены более 200 наемников.

Задержание «боевиков» в Белорусии произошло за 11 дней до президентских выборов в стране. После него Лукашенко созвал срочное совещание с членами Собета безопасности, в ходе которого поручил обратиться к российским властям за разъяснениями.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно», — заявил он.

В Госдуме и Совете Федерации заявили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, ЧВК Вагнера, КГБ Белоруссии
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