Что стало известно из дипломатической переписки по «Северным потокам»

Российские посольства в Дании, Германии и Швеции многократно предлагали привлечь Россию к расследованию диверсии на трубопроводах. В ответ они получали обещания информировать о ходе следствия

Схема трубопровода «Северный поток — 2» (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Россия во вторник, 14 марта, распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедшей 26 сентября прошлого года. По заявлению первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, это было сделано для продвижения проекта резолюции Совета Безопасности ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию. «Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности», — написал Полянский в телеграм-канале.

РБК изучил переписку (есть в распоряжении издания, часть документов была выложена в телеграм-канале «Дипломатический источник», на них ссылался ТАСС).

Куда направляла обращения Россия

Раньше всего началась переписка с Данией, так как именно в ее территориальных водах произошел инцидент на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Переписка российского посольства в Копенгагене с Министерством иностранных дел Дании началась на следующий день после происшествия — 27 сентября прошлого года. Всего стороны обменялись примерно 15 письмами. Первые две ноты содержат просьбу о передаче официальной информации о ситуации в районе утечки газа, в том числе о ее причинах, а также о принимаемых Данией мерах. В предоставленных ответах датская сторона информирует о происходящем. Так, в ноте от 30 сентября МИД Дании сообщает об обнаружении четвертой утечки на трубопроводах, а также о начале расследования происшествия полицией Копенгагена.

В октябре адресатами российских посольств также стали министерства иностранных дел Германии и Швеции. Во все три страны в октябре были направлены обращения премьер-министра Михаила Мишустина с предложением привлечь российскую сторону к расследованию, обращение российской Генпрокуратуры о создании совместной следственной группы, а также запрос ФСБ об оказании правовой помощи.

РБК направил запросы в министерства иностранных дел Дании, Швеции и Германии.

Как шел обмен документами с Швецией

В период с 5 октября по 17 февраля российские официальные лица направили не менее восьми запросов в Швецию с просьбой оказать содействие в расследовании инцидентов на «Северных потоках» или создать совместную группу для их расследования, следует из переписки, имеющейся в распоряжении РБК. Однако общее количество писем может быть больше: в письме отдела по уголовным делам и международной правовой помощи Министерства юстиции Швеции говорится о пяти письмах из Генпрокуратуры России в период с 7 октября по 5 декабря, но в копии РБК есть лишь письмо от 5 декабря. Шведская сторона направила в Россию пять писем, в одном из которых также говорится о вербальной ноте, переданной российскому посольству в Стокгольме.

Первым письмом из России стало обращение премьер-министра Михаила Мишустина к премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон (обращение с таким же содержанием было направлено посольствами России в Дании и Германии премьеру Дании Метте Фредериксен и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу). В своих обращениях Мишустин сообщает, что Москве известно о начатом Стокгольмом расследовании подрыва газопроводов, и указывает, что «российская сторона настаивает на привлечении компетентных федеральных органов исполнительной власти и ПАО «Газпром» к данному расследованию и участию в работе всех задействованных в нем структур с тем, чтобы сделать расследование инцидента максимально открытым, всеобъемлющим и заслуживающим доверия». Письмо было переправлено российским посольством 6 октября, спустя четыре дня дипмиссия направила еще одно письмо уже в МИД Швеции с аналогичной просьбой. Ответ из МИДа пришел 17 октября. В нем говорилось, что расследование ведет Генпрокуратура Швеции. «Именно прокурор самостоятельно решает, какие меры следует принять в рамках расследования уголовного дела», — говорится в письме внешнеполитического ведомства.

После этого начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаил Виноградов направил письмо своему визави в Минюст Швеции, в котором предложил создать совместную следственную группу. От России он предлагал включить в ее состав представителей Генпрокуратуры и ФСБ. Виноградов отмечает, что готов направить проект соответствующего соглашения. Аналогичный запрос о создании совместной группы в компетентные органы Швеции написал и первый замначальника следственного управления ФСБ России Михаил Савицкий. «Данное уголовное дело политических целей не преследует», — подчеркивает он.

Не получив ответа, ФСБ 28 ноября направляет новый запрос компетентным органам Швеции уже об оказании правовой помощи в рамках открытого в России уголовного дела «в отношении неустановленных лиц, совершивших акт международного терроризма». В запросе старший следователь по особо важным делам Василий Колбасин просит сообщить, изымались ли какие-то части или фрагменты газопроводов с места их подрыва и назначались ли экспертизы по определению причин их повреждения и какие выводы были сделаны по результатам исследований. «Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения запроса, не подлежат передаче третьим лицам и будут использованы только в интересах расследования уголовного дела», — обещает Колбасин. 5 декабря Генпрокуратура России направляет запрос в шведский Минюст с просьбой удовлетворить ходатайство ФСБ (российское посольство пересылает его 20 декабря).

22 декабря Минюст Швеции направляет в российскую Генпрокуратуру официальный ответ на ходатайство о предоставлении международной правовой помощи, в котором сообщает об отказе правительства. «Удовлетворение ходатайств Российской Федерации может поставить под угрозу безопасность нашего государства. На этом основании указанные ходатайства отклоняются», — говорится в ответе Минюста, подписанном также представителем правительства Швеции. 27 декабря аналогичный отказ приходит и на просьбу о создании совместной группы. «Государственная прокуратура Швеции заявила об отсутствии намерения создавать совместную следственную группу в этом конкретном случае», — указывается в письме. В нем также упоминается о пяти запросах от Генпрокуратуры.

17 февраля МИД России направляет письмо в МИД Швеции, в котором указывает, что письмо Мишустина было проигнорировано Германией, Данией и Швецией, а Генпрокуратура и ФСБ столкнулись с отказами. «В этой связи более чем оправданны подозрения, что указанные страны пытаются скрыть улики либо покрывают заказчиков и исполнителей этих диверсий», — пишет российское внешнеполитическое ведомство. В этот же день в МИД Швеции направляется еще одно письмо, в котором российская сторона напоминает, что так и не получила ответа на обращение Мишустина. В МИД Швеции заявляют, что официальный ответ и вербальная нота были переданы в российское посольство 17 октября.

Как отвечала Германия

Аналогичного алгоритма Россия придерживалась и в переписке с официальными лицами ФРГ. 17 октября МИД Германии направил в российское посольство в Берлине вербальную ноту, в которой указал, что 10 октября генпрокурор ФРГ принял решение возбудить уголовное дело по факту подрывов «Северных потоков» в отношении неустановленных лиц. «Мероприятия в рамках следственных действий генерального прокурора ФРГ носят независимый характер и являются его единоличной прерогативой», — указали в дипведомстве.

Следующий ответ из Германии российской стороне на запросы Генпрокуратуры и ФСБ о создании совместной следственной группы и об оказании правовой помощи поступил лишь 19 января от Министерства юстиции ФРГ (он был передан немецким посольством в Москве 7 февраля). В нем ведомство повторяет более ранее утверждение о том, что расследование инцидентов находится в исключительной компетенции генпрокуратуры ФРГ. «На фоне продолжающегося расследования и в связи с возможным ущемлением интересов Федеративной Республики Германия (пункт b статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи) в настоящее время не представляется возможным создать совместную группу по расследованию инцидентов и предоставить какие-либо вещественные доказательства», — говорится в ответе.

После того как МИД России заявил о том, что российская сторона не получила ответа на обращение Мишустина и заявила о своих подозрениях в адрес Германии, Швеции и Дании, МИД ФРГ направил российскому дипведомству вербальную ноту 7 марта. В ней говорится, что Москва получила ответ на обращение премьер-министра еще 17 октября. Также упоминается ответ Минюста ФРГ от 19 января. Всего за период с 5 октября по 7 марта Россия направила в адрес Германии восемь писем и получила три ответа.

Какие ответы были из Дании

Получив первые ответы с официальной информацией по инцидентам, российская сторона в следующих нотах просит предоставить информацию о том, кто в Дании ведет расследование «умышленной диверсии против крупнейшего энергетического проекта Европы», и настаивает «на привлечении компетентных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и ПАО «Газпром» к данному расследованию», на что получает ответ, что расследование ведет полиция Дания в той части, которая находится в датской компетенции, и что МИД страны продолжит информировать российскую сторону о его ходе.

В Данию также было направлено обращение российского премьера Михаила Мишустина, обращения Генеральной прокуратуры и ФСБ. 31 января этого года МИД Дании передал заявление от Генеральной прокуратуры королевства относительно запроса о правовой помощи и совместной следственной группы. «Генеральная прокуратура Дании сообщает об отказе предоставления правовой помощи по причине учета риска в том, что выполнение данного запроса может поставить под угрозу безопасность Датского государства, согласно статье 2 (b) Европейской конвенции о взаимной правовой помощи от 20 апреля 1959 года. По этой же причине прокуратура Дании сообщает об отказе создания совместной следственной группы».

Статья 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи от 20 апреля 1959 года В помощи может быть отказано:

а) если просьба касается преступления, которое запрашиваемая сторона считает политическим преступлением, преступлением, связанным с политическим преступлением, или финансовым преступлением;

b) если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны.

Какие есть версии о подрыве «Северных потоков»

30 сентября прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул версию о том, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» стоят «англосаксы». «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — сказал он. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев говорил, что инцидент выгоден США.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выпустил в созданном им блоге расследование со ссылкой на один источник, который утверждал, что подрыв газопроводов был организован США при помощи Норвегии. В тексте утверждалось, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан еще в конце 2021 года возглавил группу, которая разработала план по подрыву в соответствии с пожеланием президента Джо Байдена. Операция была строго засекречена и разработана совместно со спецслужбами Норвегии, конгресс США о ней не уведомляли.

По словам источника Херша, дистанционно активируемые взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США под прикрытием учений BALTOPS 22. Эти учения проходили в июне 2022 года. Спустя три месяца, в сентябре, взрывные устройства были приведены в действие и разрушили три из четырех труб системы Nord Stream. Для этого использовался сигнал, поданный с помощью радиобуя, сброшенного с норвежского самолета. Власти США на различных уровнях опровергли утверждения американского журналиста.

7 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, имеющие доступ к разведданным, сообщила, что за подрывом «Северных потоков» стоит проукраинская группировка. По словам источников NYT, несмотря на заявления официального Киева о непричастности, новые разведданные предполагают, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России. В статье указано, что в диверсии не участвовали граждане Великобритании и США.

Взрывчатка, как утверждают собеседники издания, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, вероятно, до этого не работали на военные или разведывательные службы. При этом не исключено, что в прошлом члены группировки проходили специальную подготовку, указали источники. В то же время неназванные американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы.

В тот же день немецкая газета Die Zeit сообщила о прорыве в расследовании, которое ведет ФРГ. По данным издания, следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции. Речь идет о яхте, арендованной компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. Операция на море была проведена группой из шести человек — капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там. Яхта, предположительно, вышла в море из Ростока 6 сентября 2022 года. Оборудование для операции было предварительно доставлено в порт на грузовике. При обследовании судна на столе в салоне были обнаружены следы взрывчатки.

Спустя несколько дней немецкая газета Bild усомнилась в версии Генпрокуратуры ФРГ, указав на несколько важных нестыковок. Так, парусная яхта модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, которая, как считает германское следствие, могла быть причастна к взрывам на «Северных потоках», не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду и, вероятно, не могла использоваться для диверсии.

Газета напомнила, что, по данным The Wall Street Journal, для взрыва на газопроводах использовали около 500 кг тротила, однако этого было бы недостаточно. «Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1500 кг взрывчатки. На Andromeda нет специального крана, чтобы опустить такие объемы под воду», — указывают авторы статьи. Вторая нестыковка в версии следствия, указывает Bild, заключается в логистике — вряд ли возможно провезти столько взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии и не быть замеченными. Третьей проблемой является снаряжение ныряльщиков. Эксперты газеты сомневаются, что Andromeda пригодна для транспортировки такого снаряжения.

Президент Владимир Путин 14 марта заявил, что взрывы на «Северных потоках» могли совершить только профессионалы, а версия о причастности некой группы украинских активистов является «полной чушью».