КГБ Белоруссии спрогнозировало «переломный момент» операции на Украине

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Если Россия «качественно проведет мобилизацию», обеспечит свои войска «техническими средствами и передовыми вооружениями», боевые действия на Украине перейдут в «ключевую фазу», заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, передает БелТА. «По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — заявил он.

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