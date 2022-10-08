Шойгу впервые назначил командующего войсками на спецоперации

До сих пор о наличии такой должности не сообщалось

Сергей Суровикин (Фото: Минобороны РФ)

Командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу назначен генерал Сергей Суровикин, сообщили в Минобороны России.

Суровикин – уроженец Новосибириска, на службе в вооруженных силах – с 1983 года. В 1995 году закончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе. В 1998 году стал командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, в 1999 году – заместитель командира дивизии. Позднее был командиром 34-й мотострелковой дивизии, 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

В 2010 году был первым заместителем командующего Приволожско-Уральского военного округа, аналогичные посты занимал в командовании Центрального военного и Восточного военного округов. С октября 2013 года по октябрь 2017 года – командующий войсками Восточного военного округа. С 31 октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами России.

Суровикин был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, второй чеченской войны, спецоперации России в Сирии. За проявленное мужество и героизм во время службы в Сирии Суровикину присвоего звание Героя России. Он также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».

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