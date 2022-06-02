Зеленский заявил о возможности «переломного момента» на Украине

Зеленский по видеосвязи обратился к участникам форума GLOBSEC, который проходит в Словакии

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Существует возможность для переломного момента в конфликте на Украине, но для этого Киеву нужны дополнительные поставки оружия из-за рубежа, заявил президент Владимир Зеленский. Он выступил по видеосвязи на форуме GLOBSEC, который проходит в Братиславе.

Россия начала военную операцию 24 февраля, ее цель — «демилитаризация и денацификация» Украины, ее безъядерный и нейтральный статус. 25 марта в Минобороны заявили, что в целом выполнили основные задачи первого этапа операции, боевой потенциал ВСУ был «существенно снижен» — это позволяет «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

19 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил о начале следующей стадии спецоперации. В оборонном ведомстве спустя несколько дней пояснили, что в ходе второй фазы российские военные планируют взять под контроль Донбасс и Южную часть Украины.

Российские власти подчеркивают, что спецоперация идет по плану и закончится, когда ее основные задачи будут выполнены. Москва осуждает поставки иностранного оружия Украине и призывает западные страны перестать предоставлять военную помощь Киеву, если они заинтересованы в урегулировании кризиса.

Зеленский в начале мая заявил, что не видит готовности Москвы к завершению конфликта. Ситуацию в Донбассе в конце месяца он назвал очень тяжелой.