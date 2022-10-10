Аксенов заявил об изменении подходов к спецоперации на Украине

Ежедневные удары по критической инфраструктуре могли бы ускорить ход спецоперации, заявил Аксенов и подчеркнул, что призывал наносить их и раньше. Утром 10 октября в украинских городах произошли взрывы

Сергей Аксенов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Подходы к ведению специальной военной операции на Украине изменены, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — написал он.

Утром 10 октября власти Киева, Львова, Житомира и других городов Украины сообщили об ударах по критической инфраструктуре. Повреждения также получили объекты в Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Взрывы звучали в Днепре, Тернопольской области, Конотопе (Сумская область), Кременчугском районе Полтавской области и других местах. В некоторых городах начались проблемы с электричеством и водоснабжением. Прекратило работу киевское метро и метро Харькова. Также повреждения получила контактная сеть украинских железных дорог.

Аксенов уже высказывался в поддержку ударов по украинской инфраструктуре. «Слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся наконец, что все это перейдет в более решительный характер», — заявил он в сентябре. В российском Минобороны не раз говорили, что войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским вооруженным силам.

В сентябре после пожара на ТЭЦ-5 в Харькове и близлежащих районах пропало энергоснабжение. Перестали работать насосы, не было воды, прекратили ходить поезда в метро. Похожие проблемы наблюдались и в других регионах, в том числе в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.