Кремль заявил об отсутствии четких временных рамок операции на Украине

Военная операция на Украине завершится, когда ее цели будут достигнуты, главное — не сроки, а эффективность, заявил Песков

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Четких временных рамок проведения российской военной операции на Украине нет, главное — ее эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана.

«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Не говорить о сроках завершения военной операции, которая идет с 24 февраля, предлагал и Владимир Путин. Президент отмечал, что они зависят от интенсивности боевых действий, что, по его словам, напрямую связано с возможными потерями. 7 июля он заявил, что Россия еще «всерьез ничего не начинала» на Украине (по словам Пескова, Путин имел в виду, что в боевых действиях задействована незначительная часть потенциала страны). Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев со своей стороны подчеркивал, что Россия «не гонится за сроками».

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российскую военную операцию «затянувшейся». Лукашенко отметил, что такая оценка основана на его собственных ощущениях и он «не настолько погружен в проблему», чтобы сказать, идут ли боевые действия по плану на самом деле. Песков в ответ заявил, что «операция идет по плану».

Министр обороны Сергей Шойгу в мае говорил, что наступление российских войск на Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам. На минувшей неделе он дал указания нарастить действия группировок с целью «исключения возможности киевского режима наносить удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Российские власти называют среди целей военной операции «демилитаризацию и денацификацию» Украины, защиту народа Донбасса от политики «геноцида», которую, по мнению Путина, проводил Киев, и гарантии безопасности для Москвы. 14 июля замглавы российского МИДа Алексей Руденко заявил, что требования Москвы по соглашению с Киевом включают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также «признание сложившихся территориальных реалий», в том числе статуса Крыма и республик Донбасса.

Власти Украины исключают, что страна пойдет на территориальные уступки России. Президент Владимир Зеленский в апреле говорил, что Киев готов сражаться с Москвой «и десять лет». В июне, выступая с обращением к лидерам стран G7, он призвал их сделать все возможное, чтобы боевые действия завершились до конца 2022 года. Министр обороны страны Алексей Резников в интервью Би-би-си выражал уверенность, что это «абсолютно возможно».