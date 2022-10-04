Лукашенко рассказал, как Минск участвует в военной операции на Украине

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 54,39 (+1,66) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 57,57 (+2,27) Инвестиции, 03 окт, 16:13
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 15:15
Шойгу поручил Генштабу дать «исчерпывающие» объяснения по отсрочкам Политика, 15:12
«Сбер за квартал втрое увеличил выдачу ипотеки Недвижимость, 15:08
Аномалии безработицы: что произошло с рынком труда в условиях санкций Социальная экономика, 14:56
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 14:52
Лукашенко рассказал, как Минск участвует в военной операции на Украине Политика, 14:48
Глава Карелии сообщил о выполнении задания по мобилизации Политика, 14:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 23 сентября Инвестиции, 14:46
В Энергодаре с 4 октября ввели новое время комендантского часа Политика, 14:44
Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о погибших в Индонезии Спорт, 14:43
Как в упаковке совместить экологичность и экономичность: шесть принципов Pro, 14:40
Дума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств Политика, 14:31
Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт Партнерский проект, 14:29
Президент УЕФА заявил о нежелании становиться главой ФИФА Спорт, 14:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко рассказал, как Минск участвует в военной операции на Украине

Лукашенко: Белоруссия участвует в военной операции на Украине, но не посылает туда военных
Минск «не прячет» участия в военной операции на Украине: оно состоит в том, что Белоруссия принимает беженцев и делает все, чтобы избежать распространения конфликта на свою территорию. Со слов Лукашенко, «другого нет и не будет»

Video

Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он (цитата по БелТА).

Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Лукашенко исключил «удар в спину» по российским войскам через Белоруссию
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Кроме того, сообщил Лукашенко, Белоруссия принимает у себя беженцев, «которые по 400–500 человек за сутки прибывают» из Украины. «Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — заключил он.

Белорусский президент ранее не раз говорил, что его страна не участвует и не планирует участвовать в вооруженном конфликте России и Украины. Он заверял также, что Минск не планирует никакого нападения на Киев. В то же время, пообещал Лукашенко, Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию. В похожем ключе высказался глава МИДа Владимир Макей, отметив, что Минск не направлял военную технику для участия в боях, «но и не предатель», ведь у страны есть союзнические обязательства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева
Саммари
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Как раскрутить магазин на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Как «дальневосточная экспансия» отразится на бизнесе X5 Group
Статьи
Pro
Фото: Jonathan Borba / Unsplash В детских чекапах есть бесполезные анализы. Как перестать переплачивать
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи

Несмотря на это, после начала боевых действий на Украине под санкции стран Запада попала не только Россия, но и Белоруссия. В Минэкономразвития страны ограничения сравнили с «экономическим геноцидом», цель которого — «полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Лукашенко Белоруссия Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Минск заявил, что Белоруссия «не выступала за войну, но и не предатель»
Политика
Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии
Политика
Венчурный рынок Белоруссии сократился на фоне конфликта на Украине
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter