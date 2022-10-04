Лукашенко рассказал, как Минск участвует в военной операции на Украине

Лукашенко: Белоруссия участвует в военной операции на Украине, но не посылает туда военных

Минск «не прячет» участия в военной операции на Украине: оно состоит в том, что Белоруссия принимает беженцев и делает все, чтобы избежать распространения конфликта на свою территорию. Со слов Лукашенко, «другого нет и не будет»

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Белоруссия принимает участие в российской военной операции на Украине, но не направляет своих военных в зону боевых действий, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он (цитата по БелТА).

Со слов Лукашенко, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии».

Кроме того, сообщил Лукашенко, Белоруссия принимает у себя беженцев, «которые по 400–500 человек за сутки прибывают» из Украины. «Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — заключил он.

Белорусский президент ранее не раз говорил, что его страна не участвует и не планирует участвовать в вооруженном конфликте России и Украины. Он заверял также, что Минск не планирует никакого нападения на Киев. В то же время, пообещал Лукашенко, Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию. В похожем ключе высказался глава МИДа Владимир Макей, отметив, что Минск не направлял военную технику для участия в боях, «но и не предатель», ведь у страны есть союзнические обязательства.

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Несмотря на это, после начала боевых действий на Украине под санкции стран Запада попала не только Россия, но и Белоруссия. В Минэкономразвития страны ограничения сравнили с «экономическим геноцидом», цель которого — «полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики».