Погранкомитет Белоруссии: Киев взорвал почти все мосты и заминировал дороги на границе

В Белоруссии заявили о «давлении» на границе со стороны Украины

ВСУ устанавливают противотанковые мины на границе с Белоруссией в три ряда, а украинской стороной непрерывно ведется воздушная разведка, рассказали в Минске. Лукашенко ранее утверждал, что Киев стянул к границе до 15 тыс. военных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные к этому дню взорвали почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе с Белоруссией, заминированы все приграничные дороги, обстановка в этом регионе сложная. Об этом заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает телеканал СТВ.

«Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — подчеркнул Лаппо.

В приграничной со стороны Украины зоне находятся бойцы территориальной обороны, продолжил он. По словам Лаппо, белорусские пограничники испытывают на себе давление со стороны Киева.

«Целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — добавил он.

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