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Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о совместной региональной группировке войск
Он заявил о подготовке удара по Украине с территории Белоруссии — по мнению Лукашенко, это «безумство», но «процесс пошел». Лукашенко предупредил, что в случае агрессии ВСУ против республики «Крымский мост им покажется цветочками»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что он договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства», передает БелТА.

«Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», — сказал глава государства.

По его словам, формирование группировки идет уже два дня.

Лукашенко в очередной раз заявил, что на Украине планируется нанесение ударов по территории Белоруссии — об этом Минск предупредили «по неофициальным каналам». «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». <...> Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси, для того чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — пояснил президент. По его мнению, такой удар был бы «безумством с точки зрения военных», но «процесс пошел». Он предупредил, что недавний взрыв на Крымском мосту покажется Украине «цветочками», «если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру» белорусской территории.

В Минске в начале месяца заявили о давлении со стороны ВСУ: по данным Госпогранкомитета, на границе с Белоруссией заминированы дороги, взорваны автомобильные и железнодорожные мосты. Посла Украины недавно вызывали в белорусский МИД, чтобы вручить ноту — в ней Минск утверждает, что Киев «планирует нанести удар» по республике. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 6 октября сказал, что группировка войск республики и России готова к защите Союзного государства, «вырабатываются варианты адекватного реагирования» на складывающуюся на границах обстановку.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Белоруссия Александр Лукашенко Украина Владимир Путин Союзное государство

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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