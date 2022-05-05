Лукашенко назвал российскую операцию на Украине «затянувшейся»

По словам Лукашенко, эта оценка основана на его собственных ощущениях и он «не настолько погружен в проблему», чтобы сказать, идет ли операция по плану на самом деле. Москва неоднократно заявляла, что операция идет по графику

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российская военная операция на Украине затянулась. Об этом он заявил в интервью The Associated Press, его текст приводит сайт главы государства.

«Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссия никому не угрожает и «не собирается».

«Развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», — отметил Лукашенко.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, ее целью президент Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что сроки спецоперации будут определяться ее «результативностью и сообразностью», их определит верховный главнокомандующий, которым является президент.

С тех пор власти России неоднократно указывали, что операция идет по плану и в соответствии с графиком, а ее задачи успешно решаются. Путин в апреле пояснил, что военная операция на Украине могла бы продвигаться и быстрее, однако это зависит от интенсивности боевых действий, которая связана с потерями. Россия намерена достичь всех целей, минимизируя потери, и будет действовать «ритмично, спокойно», отметил он.

Глава МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что российские военные не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая 9 мая.

В апреле Россия объявила о начале второго этапа операции. 19 апреля Лавров отметил, что это «будет очень важный момент» всей военной операции, но не раскрыл подробности. Позднее заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев пояснил, что российские военные в ходе второй фазы спецоперации намерены взять под контроль Донбасс и Южную Украину.