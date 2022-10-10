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Лукашенко заявил, что готов принять «не одну тысячу» российских военных

Лукашенко: Белоруссия готова принять и разместить «не одну тысячу» российских военных
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В рамках построения совместной группировки войск Белоруссия должна быть готова принять и разместить «не одну тысячу» российских военных. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, передает БелТа.

«Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек», — заявил он.

Лукашенко поручил министру обороны принять этих людей и разместить «там, где нужно, по нашему плану». «Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — добавил он.

Материал дополняется

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Илья Пламенев Илья Пламенев

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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