Лукашенко заявил, что готов принять «не одну тысячу» российских военных

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В рамках построения совместной группировки войск Белоруссия должна быть готова принять и разместить «не одну тысячу» российских военных. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, передает БелТа.

«Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек», — заявил он.

Лукашенко поручил министру обороны принять этих людей и разместить «там, где нужно, по нашему плану». «Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — добавил он.

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