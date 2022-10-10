Лукашенко заявил, что готов принять «не одну тысячу» российских военных
Лукашенко: Белоруссия готова принять и разместить «не одну тысячу» российских военных
В рамках построения совместной группировки войск Белоруссия должна быть готова принять и разместить «не одну тысячу» российских военных. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, передает БелТа.
«Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек», — заявил он.
Лукашенко поручил министру обороны принять этих людей и разместить «там, где нужно, по нашему плану». «Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — добавил он.
Материал дополняется