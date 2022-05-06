Кремль в ответ на слова Лукашенко заявил о плановом ходе спецоперации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о «затянутости» спецоперации на Украине. В Кремле считают, что операция идет по плану

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Кремле не считают, что спецоперация на Украине затянулась. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Операция идет по плану», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать оценку операции президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне, 5 мая, Лукашенко в интервью Associated Press назвал российскую спецоперацию на Украине затянувшейся. «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал тогда Лукашенко.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля, ее целью президент Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса, а также «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. В тот же день Дмитрий Песков заявил, что сроки спецоперации будут определяться ее «результативностью и сообразностью», их определит верховный главнокомандующий, которым является президент.

В Москве неоднократно заявляли, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком, а ее задачи успешно решаются. Путин в апреле пояснил, что военная операция на Украине могла бы продвигаться и быстрее, однако это зависит от интенсивности боевых действий, которая связана с потерями. Россия намерена достичь всех целей, минимизируя потери, и будет действовать «ритмично, спокойно», отметил он тогда.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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В апреле Россия объявила о начале второго этапа военной операции. 19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что это «будет очень важный момент» всей операции, но не раскрыл подробности. Позднее заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев пояснил, что российские военные в ходе второй фазы спецоперации намерены взять под контроль Донбасс и Южную Украину.

4 мая Лавров заявил, что военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под какую-либо конкретную дату, в том числе День Победы. Он отметил, что темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».