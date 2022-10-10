Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине

Российские военные утром нанесли удары по военным целям, а также объектам связи и энергетики почти по всей территории Украины. Удары наносились высокоточным оружием

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Минобороны России сообщило об успешном нанесении ударов по целям на территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

В той части сводки министерства, в которой говорится о районах непосредственного проведения военной спецоперации, отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетных войска и артиллерия нанесла удары по шести пунктам управления украинскими вооруженными силами ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области. Также российские военные нанесли удары по 52 украинским артиллерийским подразделениям, расположенных на огневых позициях, живой силе и военной техники в 143-х районах.

«Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области. В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки над Херсонской областью был сбит украинский истребитель МиГ-29, средства ПВО уничтожили шесть беспилотников над ДНР и Херсонской областью. «Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS <...> и три противорадиолокационных ракеты «HARM», говорится в сводке.

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Утром в понедельник, 10 октября в нескольких украинских городах произошли взрывы, в том числе Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, пропадала связь.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что при взрывах в столице погибли не менее пяти человек, пострадали 12, в городе останавливалась работа метро.

Удары были нанесены после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин назвал терактом, совершенным украинскими спецслужбами.

После полудня 10 октября Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. На нем он обвинил Украину в проведении трех терактов на Курской АЭС, а также «целого ряда других терактов и попыток подобных преступлений» в отношении объектов российской электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток». «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — сказал он.