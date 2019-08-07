ЦИК отказала независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму

ЦИК отказала независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, лидеру «Партии перемен» Дмитрию Гудкову, кандидату от партии «Яблоко» Елене Русаковой и члену совета московского отделения «Русского собрания» Александру Руденко. Трансляция велась на сайте ЦИК.

Накануне рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы вышеперечисленных кандидатов, в качестве основной причины отказа избирком назвал брак более 10% подписей (самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5–5 тыс. подписей от избирателей в своем округе).

Незарегистрированные кандидаты усомнились в заключении графологической экспертизы, которую проводило МВД. «Почему новой тайно проводившейся экспертизе почерковедов МВД (эксперты не давали расписку об уголовной ответственности) ЦИК доверяет больше, чем экспертизе, проведенной независимыми экспертами с опытом работы в 30 лет, квалификацией, давшими расписку об уголовной ответственности?» — написала Соболь в Twitter. Юрист ФБК отметила, что избирком не учел заявления от людей, которые подтвердили, что оставляли подпись в поддержку Соболь.

Окружные избиркомы отказали ряду независимых кандидатов в середине июля, тогда же Соболь объявила голодовку, а в Москве начались акции протеста с требованием допустить представителей оппозиции к участию в выборах. Последняя крупная акция прошла 3 августа, в МВД заявили, что задержали 600 ее участников, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержаны были 1001 человек.