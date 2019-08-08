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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+27,24%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию
СК 5 августа объявил Сергея Фомина в розыск по делу о массовых беспорядках. Активист самостоятельно явился в полицию, заявив, что не нарушал закон
Сергей Фомин (Фото: sergej.fomin.5 / VK)

Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, а также корреспондент «Медиазоны». Собеседник агентства заявил, что Фомин готов дать показания.

Как пишет «Медиазона», по словам Фомина, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали». По мнению активиста, он не совершал ничего незаконного. Фомин рассказал, что несколько дней провел на отдыхе, а узнав, что он объявлен в розыск, вернулся в Москву. «Я ни в чем не виноват. Объявили в розыск — вот я здесь», — заявил Фомин.

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Корреспондент «Медиазоны» передает, что около 01:30 Фомин пришел в управление СК по Москве, но там ему не открыли. В 4:00 активист позвонил на горячую линию СК и сообщил о желании сдаться, «но ему не смогли внятно ответить на вопрос, как он может это сделать и приедут ли за ним». После этого Фомин позвонил в полицию: у него поинтересовались, не пьян ли он, и предложили самому явиться в отдел, пишет издание. Фомин пришел в ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали.

СК объявил Фомина в розыск 5 августа. По версии следствия, он, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти оцепление. 7 августа стало известно, что в розыск по делу о массовых беспорядках объявлен второй человек, его личность не разглашается.

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Адвокат заявил об отсутствии претензий СК к вышедшим на митинг с ребенком

На несогласованной акции протеста 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были задержаны более 1 тыс. человек. СК помимо дела о массовых беспорядках также завел три дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

6 августа московская прокуратура потребовала лишить родительских прав пару, которая пришла на митинг с малолетним ребенком. По данным ведомства, родители — Ольга и Дмитрий Проказовы — во время митинга 27 июля передали ребенка третьему лицу, таким образом подвергнув его жизнь опасности. Позднее Проказов заявил, что передал ребенка Фомину, который является двоюродным братом его жены, чтобы тот его немного понес. 7 августа адвокаты Проказовых сообщили, что у СК нет претензий к супругам.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: несанкционированная акция, митинг, Мосгордума
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