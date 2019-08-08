Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию

СК 5 августа объявил Сергея Фомина в розыск по делу о массовых беспорядках. Активист самостоятельно явился в полицию, заявив, что не нарушал закон

Сергей Фомин (Фото: sergej.fomin.5 / VK)

Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, а также корреспондент «Медиазоны». Собеседник агентства заявил, что Фомин готов дать показания.

Как пишет «Медиазона», по словам Фомина, он не хотел, чтобы у силовиков была возможность сказать, что он скрывался и его «поймали». По мнению активиста, он не совершал ничего незаконного. Фомин рассказал, что несколько дней провел на отдыхе, а узнав, что он объявлен в розыск, вернулся в Москву. «Я ни в чем не виноват. Объявили в розыск — вот я здесь», — заявил Фомин.

Корреспондент «Медиазоны» передает, что около 01:30 Фомин пришел в управление СК по Москве, но там ему не открыли. В 4:00 активист позвонил на горячую линию СК и сообщил о желании сдаться, «но ему не смогли внятно ответить на вопрос, как он может это сделать и приедут ли за ним». После этого Фомин позвонил в полицию: у него поинтересовались, не пьян ли он, и предложили самому явиться в отдел, пишет издание. Фомин пришел в ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали.

СК объявил Фомина в розыск 5 августа. По версии следствия, он, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти оцепление. 7 августа стало известно, что в розыск по делу о массовых беспорядках объявлен второй человек, его личность не разглашается.