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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Власти объяснили запрет проведения концерта на акции в Москве

Заявка на санкционированный митинг оппозиции 10 августа на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение концерта. Об этом заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, пишет «Москва 24».

Он уточнил, что отказ допустить музыкантов на сцену предусмотрен законом «О собраниях и митингах» и распоряжением мэра Москвы № 1054 от 5 октября 2000 года.

Олейник отметил, что закон запрещает изменять условия проведения митинга в одностороннем порядке уже после того, как он согласован. В распоряжении мэра прописаны сроки согласования концертов, спектаклей, соревнований и рекламных мероприятий в Москве: от 30 до 45 суток до даты проведения.

Ранее, 2 августа, мэрия Москвы согласовала проведение митинга 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное количество участников — не более 100 тыс. человек.

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7 августа стало известно, что власти запретили музыкальные выступления на митинге 10 августа. Ранее на митинге согласились выступить Face, IC3PEAK и «Кровосток». По словам одного из организаторов акции Петра Верзилова, заявленные музыканты будут выступать на митинге.

Протестные акции начались после отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать ряд независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Последние митинги состоялись 27 июля и 3 августа и не были согласованы со столичными властями. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно.

Теги: Москва, выборы в Мосгордуму, акции протеста
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