Власти объяснили запрет проведения концерта на акции в Москве

Заявка на санкционированный митинг оппозиции 10 августа на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение концерта. Об этом заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, пишет «Москва 24».

Он уточнил, что отказ допустить музыкантов на сцену предусмотрен законом «О собраниях и митингах» и распоряжением мэра Москвы № 1054 от 5 октября 2000 года.

Олейник отметил, что закон запрещает изменять условия проведения митинга в одностороннем порядке уже после того, как он согласован. В распоряжении мэра прописаны сроки согласования концертов, спектаклей, соревнований и рекламных мероприятий в Москве: от 30 до 45 суток до даты проведения.

Ранее, 2 августа, мэрия Москвы согласовала проведение митинга 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное количество участников — не более 100 тыс. человек.