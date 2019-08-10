Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

В Москве, на проспекте Сахарова, прошла согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, на нее пришли от 20 тыс. до 49,9 тыс. человек, в том числе рэперы Face и Оксимирон, журналисты Юрий Дудь и Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный. Как проходила акция — в фоторепортаже РБК