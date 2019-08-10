Выборы в Мосгордуму , 10 авг, 17:17
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Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж
В Москве, на проспекте Сахарова, прошла согласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, на нее пришли от 20 тыс. до 49,9 тыс. человек, в том числе рэперы Face и Оксимирон, журналисты Юрий Дудь и Леонид Парфенов, стендапер Данила Поперечный. Как проходила акция — в фоторепортаже РБК
Рэпер Оксимирон
Рэпер Face
Журналист Юрий Дудь
Журналист Леонид Парфенов
Писательница Людмила Улицкая
Участник группы «Кровосток» Антон Черняк (Шило)
Группа IC3PEAK