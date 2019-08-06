Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Петровский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Елена Месенко.

По ее словам, суд пока не принял иск к рассмотрению — на это отводится пять дней, в течение которых суд может и и отказать в этом.

Ранее прокуратура потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на митинг с малолетним ребенком. В ведомстве заявили, что родители во время митинга передали ребенка третьему лицу, тем самым подвергнув его жизнь и здоровье опасности.

Также прокуратура начала проверку в отношении других участников митинга, пришедших с детьми, а также тех, кто вовлекал несовершеннолетних в массовые мероприятия.