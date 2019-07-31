Оппозиционера Светова арестовали на 30 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Светова признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия).

Михаил Светов был одним из организаторов акции 3 августа в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму. Организаторы подали заявку на нее еще 23 июля, однако согласовать ее с властями не удалось. Мэрия предложила провести митинг на проспекте Сахарова — организаторы отказались и настаивали на проведении мероприятия на Лубянке. «Мы решили, что после несогласованной акции 27 июля нам такая площадка не нужна, и предложили другую площадку — Лубянскую площадь. Мы сказали мэрии, что готовы собираться и обсуждать это», — говорил Светов РБК.

В результате накануне, 30 июля, организаторы заявку на митинг отозвали. Сразу после неудачных переговоров в мэрии, на выходе из здания, его задержали полицейские, посадили в автобус увезли в отделение. Пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко сообщала, что вместе с ним были двое других заявителей митинга — председатель партии Сергей Бойко и представитель московского отделения партии Антон Овчаров. При этом, отмечала Петрушенко, сама Либертарианская партия не намеревалась призывать 3 августа выходить на несогласованную акцию. «Дальше действия Либертарианской партии в этой ситуации заканчиваются. Мы не призываем выходить никуда. Что будут делать в этот день члены партии, это дело каждого из них», — сказала она.